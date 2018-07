Energi- og klimaministeren: Danmark skal være grøn - men uden at slå erhvervslivet ihjel For en uge siden landede en energiaftale. Nu venter en klimaplan, hvor alle sektorer, også landbruget, må holde for, siger energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Men han vil også beskytte erhvervslivet.

Lars Christian Lilleholt, er du bekymret for global opvarmning?

»Ja. Meget bekymret«.

Svaret kommer øjeblikkeligt fra Venstres energi- og klimaminister. Og uddybningen følger prompte:

»Det pres, vi har set på Europa med flygtningestrømme, kan blive mangedoblet, hvis vi pludselig er i en situation, hvor det ikke alene er krig, der får folk til at flytte, men oversvømmelser og hungersnød, fordi deres landområder decideret forsvinder under dem. Og på det nære har vi for eksempel de seneste års kraftige regnskyl. Så for mig er der ingen tvivl om, at vi har en fælles forpligtelse i verden til at gøre en indsats. Klimaaftalen fra Paris i 2015 er langtfra nok«.

Den hærdebrede fynbo er trods de dystre udgifter i tydeligt godt humør, mens han siger ordene på sit kontor et stenkast fra Christiansborg.

Energiaftale 29. juni indgik Folketingets ni partier et forlig om energipolitik fra 2020 til 2030. Blandt hovedpunkterneer: 55 procent af dansk energi skal være vedvarende i 2030, og Danmark skal gå efter nul-emission af CO 2 i 2050

i 2050 3 nye havvindmølleparker i 2030, men et loft på 1.850 landvindmøller

1 mia. kr. årligt til energi- og klimaforskning fra 2024

4 mia. kr. til fremme af biogas

bedre udnyttelse af overskudsvarme

grøn transportpulje på 500 mio. kr.

ny energispareindsats

flere afgifter sænkes eller fjernes helt Vis mere

For en uge siden var han en af ankermændene på et forlig om Danmarks energipolitik frem til 2030. Et forlig, der øger investeringer i vind, sol, biomasse og elektriske biler med tocifrede milliardbeløb. Et forlig, der helt usædvanligt fik alle de ni partier i Folketinget med som underskrivere.

Men også et forlig, hvor der skulle lange og hårde forhandlinger til, før det endte så grønt, som det gjorde.

Når jeg spørger dig om global opvarmning, er det, fordi I fik kritik for ikke at være ambitiøse og grønne nok i det oprindelige regeringsudspil til energiaftalen.

»Der er da forskel på den aftale, der blev lavet, og det udspil, der var, det er rigtigt. Men når man laver sådan et energiudspil, så er det enormt vigtigt, hvis man vil have en bred aftale – og det ville vi – at der så også er en vis mængde luft, der viser, at man er parat til at give sig«.

Men der var jo meget i det udspil, der måtte ændres. I foreslog CO 2 -besparelser på 4-5 millioner tons på nogle områder, og det endte med at blive til 10-11 millioner, for ellers ville Danmarks samlede CO 2 -udslip være steget. Man fjernede næsten halvdelen af de afgiftslempelser, der ville have gjort sort strøm billigere.

»Men der blev plads til afgiftslempelser i mindre omfang. Vi er en regering med godt 50 mandater, så vi er nødt til at lytte til andre – og vi havde fra starten en vilje til at lytte og til at give os. Når jeg ser på den aftale, der blev det endelige resultat, så er takterne de samme som det, regeringen spillede ud med. Vi meldte klart ud, da vi overtog regeringsmagten, at mindst 50 procent af det samlede energibehov skulle baseres på vedvarende energi (i 2030, red.), og vi endte jo på 55 procent«.

Lige præcis: Der skulle forhandlinger til at rykke det tal op på 55 fra de »mindst 50« i regeringsgrundlaget. Der skulle forhandlinger til at sætte 1 milliard kroner om året af til forskning i grøn energi.

»Ja, men det oprindelige udspil var et energiudspil. Vi kommer til at håndtere hele spørgsmålet om klima – der kommer et større bidrag, og der vil stadig være store opgaver at løse inden for det ikkekvotebaserede område, det vil sige det, der kaldes biler, bønder og boliger. Der bliver stadig en opgave at løse«.

Pas på erhvervslivet

Dermed åbner Lars Christian Lilleholt for det, der kan være nye tunge forhandlinger om klima- og energiområdet til efteråret. For selv om den netop vedtagne energiaftale endte med at have så mange punkter om klima, at Lilleholt en enkelt gang i interviewet kommer til at kalde det en »klimaaftale«, før han retter sig selv, så er det først til efteråret, at regeringen har varslet et egentligt klimaudspil.