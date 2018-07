Sådan vil Danmark formilde Trump: 140 soldater skal sendes til Estland Danmark vil forlænge en række engagementer i Nato og stille sig i spidsen for nyt divisionshovedkvarter i Letland.

Man kan sige, at Claus Hjort Frederiksen (V) gennem sine mange år som politiker har opbygget en vis erfaring i disciplinen formildelse, der ikke er helt uvigtig i den politiske dont.

I sine mange år som finansminister var det i vid udstrækning hans opgave at få enderne til at mødes på en måde, der ville stille Dansk Folkeparti tilfreds i forbindelse med den ene finanslov efter den anden. For tiden er det samme disciplin, som den drevne politiker uden sammenligning i øvrigt må dyrke over for USA's Donald Trump.

I sin egenskab af forsvarsminister disker Claus Hjort således op med en række forslag til, hvordan Danmark kan øge engagementet i Nato, hvor amerikanerne forlanger en større indsats. Det beretter DR og Berlingske.

Danmark tilbyder at sætte sig i spidsen for oprettelsen af et nyt divisionshovedkvarter med 300 soldater i Letland. Heraf 140 danske.

I forvejen er Danmark til stede med 200 soldater i nabolandet Estland, hvor opgaven er at udvise sammenhold over for Rusland. De skal hjem i løbet af 2019. Men Danmark tilbyder at sende dem af sted igen i 2020.

Danmark tilbyder også at forlænge bidraget til patruljeringen i de baltiske landes luftrum med F16-jagerfly.

Hertil kommer et løfte om at forlænge den økonomiske støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker. De får 100 millioner kroner om året frem til 2024. Danmark vil også give 100 millioner kroner om året frem til 2024 til opbygning Ukraines forsvar og oplæring i bl.a. retshåndhævelse.

Trump har slået i bordet

Ifølge Berlingske har Claus Hjort Frederiksen præsenteret forslagene for forsvarsminister James Mattis under et besøg i Washington tilbage i maj.

Ingen har da heller kunnet været i tvivl om, at USA er utilfreds med, at andre lande bruger markant færre penge på militæret. Mest af alt vakte det opsigt, da Donald Trump i sin valgkamp såede tvivl om den musketer-ed, der selve grundpillen i Nato, fordi den fastslår, at væbnet angreb mod et eller flere medlemslande skal betragtes som et angreb på alle.

Senere har hans administration nedtonet de opsigtsvækkende udtalelser. Men Donald Trump har fortsat kritiseret, at mange lande langt fra har udsigt til at bruge de to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på militæret, som medlemslandene ellers er enedes om som målet i 2024.

Så sent som i sidste måned modtog Danmark i lighed med blandt andet Norge og Tyskland et opsigtsvækkende brev fra Donald Trump, hvor han kræver flere penge på bordet. Det har ikke just gjort spændingen mindre forud for Nato-topmødet i Bruxelles torsdag og fredag i den kommende uge.

Hvor amerikanerne må antages at synes om forslagene, hvad enten de anser det for at være nok eller ej, vækker de omvendt kritik hos freds- og forsvarsordfører Eva Flyvholm fra Enhedslisten.

»I stedet for at lave gavelister til Trump og Nato bør Danmark komme med et bud på stabilisering og nedrustning af konflikten med Rusland. Og styrke samarbejdet med de andre nordiske lande, der lige som os har en særlig interesse i et trygt Østersø-område«, siger hun i en pressemeddelelse.