DF vil straffe forældre for børnenes overgreb Forældre skal kunne idømmes straf, hvis de billiger eller bortforklarer mindreåriges overgreb, mener DF.

Hvis mindreårige begår seksuelle overgreb, skal forældre og nære familiemedlemmer kunne straffes, såfremt de tilkendegiver, at handlingen er acceptabel eller kan forklares.

Det mener Dansk Folkeparti (DF) ifølge Berlingske.

Partiets integrations- og udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil ifølge avisen kontakte justitsministeren og integrationsministeren efter sommerferien for at få straffeloven ændret.

»Hvis eksempelvis et barn begår en voldtægt, og man kan bevise, at forældrene har forsømt deres opgave som forældre og er ansvarlige for, at deres barn er blevet på den måde, som det er blevet, så skal der være mulighed for at straffe forældrene«, siger Martin Henriksen til Berlingske.

Desuden bør det ifølge DF være muligt at udvise forældre til kriminelle børn, når det er muligt.

Ønsket om en strammere straffelov kommer, efter at seks unge drenge for nylig blev sigtet for voldtægt og voldtægtsforsøg mod fem piger i Nordsjælland.

I en af sagerne har en forælder blandt andet bakket op om sin søn ved at sige, at der ikke var tale om voldtægt, og at pigen løj om forløbet.

Det er blandt andet en sådan udtalelse, som DF vil gøre strafbar.

Ole Hasselbalch, der er professor ved Aarhus Universitet, mener, at det retligt burde være muligt at stramme straffeloven.

Han påpeger, at der i forvejen findes regler, hvor forældre kan straffes, hvis de lader barnet begå kriminalitet.

»Opfordringer til vold er i forvejen strafbare, så det er den kategori, man kan udvide, så det også ser bagud. Hvis man legitimerer handlinger, som klart er strafbare, kan man spørge sig selv, om ikke det er en form for opfordring«, siger han til Berlingske.

DF har endnu ikke udarbejdet lovforslaget.

ritzau