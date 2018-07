Udfordrer sender de radikale ud i kampvalg om billet til Bruxelles Der er behov for mere fokus på det digitale område, siger Karen Melchior, der udfordrer Morten Helveg som spidskandidat til Europaparlamentsvalget.

Der er kampvalg på programmet, når medlemmer af Det Radikale Venstre i september stimler sammen til landsmøde i Nyborg.

Nu melder 37-årige Karen Melchior fra København sig nemlig som mulig spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Dermed udfordrer hun Morten Helveg Petersen, der har været medlem siden valget i 2014.

»Morten har haft meget fokus på energipolitik. Jeg har savnet noget fokus på det digitale, som er mit kerneområde«, siger Karen Melchior, der blandt andet har været »uenig« med Morten Helveg i udformningen af nye regler for copyright.

I forbindelse med valget i 2014 fik de radikale et enkelt mandat, der gik til daværende spidskandidat Morten Helveg Petersen. Det tal blev siden fordoblet, da Jens Rohde skiftede Venstre ud med Det Radikale Venstre. Han stiller dog nu op til Folketinget.

Ved det kommende valg til Europaparlamentet kan det meget vel ende med, at partiet igen maksimalt får et enkelt mandat. Dermed er det i udgangspunktet kun spidskandidaten, der kommer ind, fordi vedkommende har den store fordel at stå øverst på listen.

»Hvis jeg gerne vil i Europaparlamentet, så skal de radikale enten fordoble vores stemmetal, hvad jeg håber og vil arbejde for, at vigør, eller også skal jeg være spidskandidat«, siger Karen Melchior.

Hvad vil du sige til dem, som måtte mene, at du skaber problemer for de radikale, når du kaster partiet ud i et kampvalg?

»Jeg synes, at jeg styrker Det Radikale Venstre. Det viser også udadtil, at der ikke er noget, som er givet, fordi ingen får noget foræret. I stedet er der åben debat, hvor vores argumenter bliver skærpede«.

Spekulation om Vestager

Der har også været spekuleret i, hvorvidt Margrethe Vestager kunne tænkes at ville stille op til Europaparlamentet, fordi hendes nuværende periode som EU-kommissær ophører efter valget.

Sådan gjorde Viviane Reding fra Luxembourg, da hun i 2014 trådte tilbage som kommissær før valget til Europaparlamentet, hvor hun i dag sidder som medlem af den konservative gruppe.

Et rungende spørgsmål er dog, hvorvidt Margrethe Vestager vil finde tilværelsen i parlamentet interessant nok i sammenligning med andre potentielle tilbud, som det kan tænkes, at hun måtte kunne få.