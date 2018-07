Uro på vulkanøen: Islands parlamentsformand kommer Pia Kjærsgaard til undsætning Socialdemokrater og pirater ønskede ikke den danske folketingsformand som hovedtaler ved fejring af Islands uafhængighed. Socialdemokrat, der boykottede Pia K, er stolt af sin aktion.

De skarpe politiske markeringer på Island mod at formanden for det danske folketing, Pia Kjærsgaard (DF), i går holdt en hovedtale ved fejringen af Islands suverænitet i 100 år, fører nu til, at Islands parlamentsformand må rykke ud med en officiel beklagelse.

»Altingets formand finder det dybt beklageligt, at Folketingets formands besøg er blevet udnyttet til at kaste en skygge over festlighederne på Thingvellir«, skriver Steingrímur J. Sigfússon i en pressemeddelelse.

Thingvellir er sletten uden for Reykjavik, hvor islændingenes Alting menes at være grundlagt for 1.000 år siden. Og det var præcis her, at Pia Kjærsgaard i sin egenskab af dansk parlamentsformand var inviteret til at holde talen - da Island netop for 100 år siden erklærede sig som suveræn stat i forhold til Danmark.

Men under talen udvandrede et socialdemokratisk medlem af Altinget i protest, og det islandske socialdemokratiske partis leder har også utvetydigt lagt afstand til Pia Kjærsgaard i forbindelse med festlighederne.

Pirater udeblev

Samtidig valgte Islands tredjestørste parti Piraterne helt at boykotte arrangementet på grund af den kontroversielle danske politiker.

Parlamentsformand Steingrímur J. Sigfússon understreger, at festlighederne inklusive Pia Kjærsgaard medvirken var nøje forberedt af ham i tæt samarbejde med Altingets Præsidium og lederne af parlamentsgrupperne.

»Det var klart helt fra begyndelsen, at Folketingets formand ville indtage en særlig rolle ved festlighederne på Thingvellir«, skriver han.

Steingrímur J. Sigfússon fastholder, at »en stor majoritet af det islandske folk finder det forkasteligt at vise Folketingets formand disrespekt under hendes besøg som repræsentant for Folketinget og det danske folk«.

Hun kan ikke gemme sig

Socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir valgte at gå fra ceremonien midt under Pia Kjærsgaards tale, og den islandske politiker står ved sin handling - og afviser at hun dermed viste disrespekt for det danske Folketing som påstået af Altingets formand.

»For mig har det ikke noget at gøre med de danske parlament. Min aktion var kun rettet mod Pia Kjærsgaard måde at tale og handle på, hendes hadtale og hendes arbejde for diskrimination mellem mennesker. Hun kan ikke bare gemme sig bag sin status som formand for det danske folketing«, siger Helga Vala Helgadóttir.

Hun slår også fast, at Pia Kjærsgaard skam ellers er velkommen i Island både som politiker og som formand for Folketinget. Men efter Helga Vala Helgadóttirs opfattelse er det slet ikke i orden, at hun optræder som den ene af to hovedtalere ved fejringen af 100-året for den islandske suverænitet.

»Pia Kjærsgaard kunne have været almindeligt publikum som repræsentant for Danmark, men med de holdninger hun har, skal hun ikke holde en hovedtale ved sådan et vigtigt arrangement«, siger Helga Vala Helgadóttir.

Den første udlænding i Altinget

Hun understreger, at hun ikke har noget udestående med Danmark og ikke ønsker at pege fingre af danskerne.

»Jeg elsker Danmark og det danske folk. Jeg var i Danmark for en uge siden med min familie, havde det vidunderligt i København og på Roskildefestival«

Men kan du ikke acceptere, at det danske folketing, sådan som det er sammensat, har udpeget Pia Kjærsgaard som formand, og at hun dermed repræsenterer alle danskere?

»I andre sammenhænge, jo. Men ikke her. Så vidt jeg ved, at hun den første udlænding, der har holdt en stor tale i Altinget nogensinde. Det har stor symbolsk betydning på Island, hendes tale er ligestillet med vores præsidents tale, og jeg er ikke enig i, at hun skulle have den rolle. Ikke når man tænker på, hvor meget, hun har lagt minoriteter for had. De har ikke nogen stærk stemme, derfor bruger jeg nu min stemme«.