Overblik: Hvad vil Lars Løkke, Mette Frederiksen og de andre i EU med lejre til flygtninge og migranter? Ideen om lejre til flygtninge og migranter trives på tværs af EU-lande. Men bred enighed har lange udsigter.

Det er ikke, fordi de europæiske politikere har siddet på hænderne, siden kontinentet for tre år siden blev ramt af den store strøm af flygtninge og migranter.

En aftale mellem EU og Tyrkiet har været med til at dæmme op for strømmen, så det overordnede antal flygtninge og migranter i dag er markant mindre. De er også i en vis udstrækning enige om at styrke kontrollen ved EU’s ydre grænser og sende flere penge til Afrika.

Men på flere punkter er de europæiske ledere så uenige om løsningerne, at det foreløbig er endt med udvandede kompromiser. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om lejre.

Frederiksens modtagecenter

I dag fungerer det sådan, at møder en udlænding op ved den danske grænse og søger om asyl, så opholder vedkommende sig i Danmark, mens vedkommende får sin sag behandlet.

Men det vil Socialdemokratiet lave om på. I stedet for at opholde sig i Danmark skal asylansøgerne fremover sendes til et såkaldt modtagecenter uden for Europa. Det kan for eksempel være et land i Nordafrika.

I Socialdemokratiets udlændingeudspil står der, at den model »helst« skal foregå i samarbejde med andre EU-lande. Dermed udelukker Socialdemokratiet omvendt heller ikke at gå enegang. Det har partiformand Mette Frederiksen slået fast i et interview.

»Sigtet er at få flere lande med, men jeg er klar til at gå forrest fra danske side«, sagde hun 4. februar til DR.

En første udfordring er, at det kan blive svært at finde et land i for eksempel Nordafrika, der vil lægge jord til sådan en lejr. Marokko og Tunesien har for eksempel oplyst, at de ikke er interesserede i ideen.

EU’s to forskellige ideer

I kredsen af EU-lande er det også kommet på dagsordenen at oprette flere former for lejre. På et topmøde i slutningen af juni besluttede stats- og regeringscheferne at se nærmere på to modeller.

Den ene idé på bordet er ’kontrollerede centre’ inden for EU. Her kan asylansøgerne sidde, mens deres sag afgøres, hvorefter hurtig og sikker ekspedition skal sikre, at flygtninge med krav på beskyttelse tildeles netop det, mens øvrige sendes hjem. Det skal være frivilligt for det enkelte medlemsland at deltage i samarbejdet om den slags centre. Herfra kan flygtninge med krav på asyl efterfølgende fordeles til forskellige EU-lande. Også andre end det land, hvor centeret ligger.

Den anden idé på bordet er det, stats- og regeringscheferne har valgt at kalde ’landgangsplatforme’ uden for EU. Her skal flygtninge og migranter reddet på Middelhavet placeres, mens de venter på at få deres asylsag behandlet. Det skal ske i tæt samarbejde med tredjelande og FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Selv om ideerne er skrevet ind i konklusionerne fra EU-topmødet, kan det tage en rum tid at nå til enighed, hvis det da nogensinde bliver tilfældet. Det vidner de yderst forsigtige formuleringer om. I konklusionerne står der for eksempel, at man skal »undersøge konceptet« med lejre uden for EU. Så har ingen sagt for meget.

Løkkes udrejsecenter

I Danmark er regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen i gang med sit eget projekt.

Regeringen arbejder sammen med europæiske kolleger for at etablere et udrejsecenter uden for EU for afviste asylansøgere. Det vil sige centre, der ikke er til for asylansøgere, men dem, der allerede har fået besked om, at de ikke har ret til ophold i Danmark, hvorfor de skal sendes hjem, når det er muligt.

Den danske regering har blandt andet en dialog om muligheden med Østrig.

Da Jyllands-Posten tidligere denne måned havde anledning til at spørge nærmere til sagen hos den østrigske kansler, Sebastian Kurz, understregede han, at ideen »ikke er et europæiske projekt«. I stedet er det en mulighed for at »samarbejde i en mindre gruppe«.