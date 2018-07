Radikales skærpede krav til Socialdemokratiet skaber glæde hos Alternativet og Enhedslisten Morten Østergaard har helt ret i, at danske asyllejre uden for Europa er ganske umenneskeligt, siger Enhedslistens Pernille Skipper. Alternativets leder, Uffe Elbæk, tager hatten af, mens SF først vil drøfte meldingen internt.

Alternativet og Enhedslisten roser de radikales politiske leder Morten Østergaard, efter han nu skærper kravene til en eventuel Socialdemokratisk regering.

Uffe Elbæk (Å) tager »hatten af for at radikale nu melder så klart ud«. Alternativet er nemlig helt på linje med Morten Østergaard, siger partiets politiske leder.

»Det er samtidig kun godt for alle parter og ikke mindst vælgerne, at partierne frem til et valg bliver tydeligere og endnu mere konkrete i forhold til, hvad de politisk mener«, siger Uffe Elbæk, der for nyligt sprang ud som statsministerkandidat.

»Vi har taget skridtet videre allerede nu ved at afvise at pege på Socialdemokratiet. Måske radikale følger trop på et tidspunkt«, siger Uffe Elbæk.

Enhedslisten er ligeledes positive over for Morten Østergaards krav.

»Jeg er helt enig med Morten Østergaard i, at et asylstop og danske lejre uden for Europa er ganske umenneskeligt«, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

De rosende ord kommer efter, at Morten Østergaard til Politiken har meddelt, at de radikale ikke vil støtte Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun uden en fælles aftale med de øvrige 27 EU-lande vil fjerne muligheden for spontant at søge asyl på dansk jord og i stedet indføre såkaldte modtagecentre uden for EU.

Netop den politik er ellers en hjørnesten i Socialdemokratiets politik i forhold til flygtninge og migranter i EU.

Skal gøres inden for konventionerne

I Socialdemokratiets forslag om at fjerne muligheden for at søge spontan asyl fremgår det, at det helst skal ske i samarbejde med andre EU-lande, men at man er klar til at gå enegang, såfremt en fælles løsning ikke kan findes. Samtidig skal det ske inden for rammerne af de internationale konventioner.

Men der er ikke noget alternativ til en fælles europæisk løsning, siger Uffe Elbæk.

»Det er vi og de radikale enige om. De her grænseoverskridende problemer skal løses på europæisk niveau«, siger han.

Enhedslisten tror i øvrigt ikke på, at Socialdemokratiet kan gennemføre forslaget uden at bryde konventionerne.

»Bryder en ny regering internationale konventioner eller grundlæggende menneskerettigheder, så har jeg meget svært ved at forestille mig, at de fortsat kan sidde på Enhedslistens mandater«, siger Pernille Skipper.

Såfremt det kan gøres inden for konventionerne, som Socialdemokratiet siger, at det skal, vil Mette Frederiksen så kunne blive statsminister på Enhedslistens mandater?

»Det kan ikke gøres inden for konventionerne. Men under alle omstændigheder: hvor vi trækker vores grænse, kan ikke afgøres i teori. Det er en konkret vurdering i situationen«, siger Pernille Skipper.

Østergaard garanti

Separationen mellem Socialdemokratiet og de radikale begyndte tilbage i juni, da Mette Frederiksen i en kronik i Jyllands-Posten bekendtgjorde, at man ville i regering alene. Selvom det var et brud på et kvart århundredes samarbejde mellem de to partier, kom det alligevel ikke som den store overraskelse. Særligt på udlændingeområdet har de to partier nemlig flyttet sig langt fra hinanden de seneste år.

På Folkemødet i sidste måned udstedte Morten Østergaard så den garanti, at man kun ville støtte en regering, hvis man gjorde sig uafhængig af Dansk Folkeparti.

Med dagens nye melding ser det nu ud til at være rykket et skridt nærmere en fuldbyrdet skilsmisse.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Matias Tesfaye, siger, at forslaget om asylstop er partiets bud på en løsning til det nuværende asylspil, som er »inhumant og uretfærdigt«, fordi tusindvis af mennesker dør på vej over Middelhavet.

Han understreger, at de foretrækker en fælles EU-løsning, men at det ikke er en betingelse.

»Jeg tror ikke, tiden er til at skyde løsninger ned. Vi skal ikke låse os fast og vente på, at vi er blevet enige med Ungarn eller Polen. For så kommer vi aldrig ud af stedet«, sagde Matias Tesfaye til Politiken tidligere i dag.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SF, som først vil have muligheden for at drøfte meldingen internt.