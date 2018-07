Nedtælling til valget: Venstre er åbne for nye skattelettelser Sidder Venstre fortsat i regeringskontorerne efter næste folketingsvalg, er det ikke utænkeligt, at skatten på arbejde vil blive sænket yderligere, siger partiets politiske ordfører i Politikens podcast 'Nedtælling til valget'.

Det skal kunne betale sig at arbejde.

Sådan har mantraet i Venstre lydt siden folketingsvalget i 2015, og sådan vil det fortsætte med at lyde efter det kommende valg.

Senest i juni næste år skal danskerne nemlig igen til stemmeurnerne, og kan Venstre blive siddende i regeringskontorerne, er det ikke utænkeligt, at skatten på arbejde vil blive sænket yderligere.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Britt Bager, i tredje afsnit af Politikens Podcast 'Nedtælling til valget'.

»Det vil ikke komme bag på mig, hvis vi ønsker at sænke skatten endnu mere på at tage et arbejde. Især i bunden så det endnu bedre kan betale sig at gå fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet«, siger Britt Bager på spørgsmålet om, hvorvidt hun forventer, at Venstre vil gå efter at sænke skatten på arbejde.

»Men jeg kan ikke løfte sløret for, om vi gør det nu. For det har vi simpelthen ikke planlagt«, tilføjer hun.

Et af de partier, der ikke er lige så glade for skattelettelser, som I er, det er Dansk Folkeparti, og de vil gerne med i regeringen. Hvad tænker du om det?

»Dansk Folkeparti er også med i den skatteaftale, vi har lavet, der faktisk sænker skatten på arbejde. Så langt er vi enige. Det er ikke sådan, at vi står og ikke kan blive enige om en skattepolitik. Jeg har også noteret mig, at DF peger på Lars Løkke som statsminister«, siger Britt Bager.

»Det tager jeg som en selvfølge«

Skal skatten på arbejdet sænkes, skal det da også ubetinget gå til de laveste indkomstgrupper, siger Hans Kristian Skibby (DF)

»Vi har ikke noget imod skattelettelser generelt, men vi har umiddelbart ikke selv planer om at gennemføre nogen«, siger DF's erhvervs- og vækstordfører, der understreger, at der skal findes finansiering, så det ikke går ud over den borgernærer velfærd.

»Skattelettelser på den først tjente krone ser vi meget gerne kommer ind, så afstanden ved at være i passiv forsørgelse og i beskæftigelse bliver større«, siger han og afviser enhver snak om topskattelettelser.

Liberal Alliance vil også arbejde for at sænke skatten på arbejde, siger partiets skatteordfører, Joachim B. Olsen. Han betragter Britt Bagers melding som »en selvfølge«.

»Det er jo et erklæret mål, som regeringen har. Den har lagt et regeringsgrundlag frem, der strækker sig frem mod 2025«, siger Joachim B. Olsen.

Han havde været mere overrasket, hvis Britt Bager havde sagt det modsatte.

»Det er forhåbentligt ikke det eneste sted, at Venstre har en ambition om at sænke skatten. For så ville det være i modstrid med regeringsgrundlaget«, siger Liberal Alliances skatteordfører.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kan udskrive valget når som helst, men det skal senest finde sted den 17. juni næste år. Derfor er partierne på Christiansborg så småt ved at forberede sig til valg.

Alternativets Uffe Elbæk er sprunget ud som statsministerkandidat, de radikales Morten Østergaard har skærpet sine krav til en eventuelt Socialdemokratisk regering og i går sagde finansminister og Venstres næstformand Kristian Jensen, at man ville aflyse partiets ambition om nulvækst i den offentlige sektor.

Hør hele interviewet i afsnit tre af Politikens podcast 'Nedtælling til valget'.