Kontrollen med kviklån skal strammes: Røde partier støtter S-forslag, men vil have endnu skrappere regler Der kan reguleres endnu mere, lyder det fra både SF og Enhedslisten til Socialdemokratiet udspil om kviklån.

Det er udmærkede forslag, som Socialdemokratiet kommer med i et forsøg på at øge kontrollen med kviklån.

Men de er ikke ambitiøse nok.

Sådan lyder dommen fra de øvrige partier i rød blok.

»Vi bakker op om alle skridt, som kan stramme skruen over for det her bondefangeri«, siger Enhedslistens Nikolaj Willumsen.

»Men udspillet fra Socialdemokratiet er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Jeg savner, at man gør noget ved de ekstremt høje udgifter, som folk ender med at have«, fortsætter han.

Samme efterlysning lyder fra SF, hvor erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen også lover at støtte alle 10 forslag fra Socialdemokratiet. Partiet vil blandt andet gøre det forbudt at optage mere end to kviklån pr. person med en beløbsgrænse på 30.000 kroner.

»Det er ti gode forslag, men de tager ikke fat om nældens rod. Det kan godt være, at du ikke må tage lån på mere end 30.000 kroner, men udgifterne kan stadig vokse sig utroligt store. Vi har eksempler på, at nogen har lånt små beløb, som har vokset sig gigantiske«, siger hun.

SF har tidligere stillet forslag om, at der skal indføres et loft over de årlige omkostninger i procent ved kviklån. Det forslag har Socialdemokratiet ikke taget med, til gengæld vil partiet gerne have et lån over morarenten, som er en ekstra renteomkostning på misligholdte lån.

»Socialdemokratiets forslag vil stadig ikke forhindre nogen i at sætte de årlige omkostninger i procent meget, meget højt. Det vil være mere effektivt, hvis man satte en grænse for det«, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Forbud mod reklamer

Også i Alternativet kan Socialdemokratiet regne med at finde opbakning.

»Det er fornuftige skridt«, siger Rasmus Nordqvist, der særligt kan se idéen i at forbyde reklamer for kviklån i det offentlige rum.

Socialdemokratiet lægger op til at skærpe reglerne for reklamer i TV, radio og på nettet og samtidig undersøge mulighederne for at indføre et egentligt forbud, ligesom det er tilfældet for tobaksprodukter.

»Men hvorfor ikke lave et forbud med det samme«, spørger Rasmus Nordqvist.

Også hos de radikale er Sofie Carsten Nielsen positiv.

»Vi er helt enige med Socialdemokratiet i, at der skal sættes hårdere ind overfor kviklånsfirmaerne. Det vigtigste for os er, at man ikke kan tjene penge på dårlige betalere«, siger hun.