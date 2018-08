Hvem er DF's største stemmeslugere og hvor står partiet svagest i landet?

DF’s mandater ved de seneste 5 folketingsvalg:

2001: 22 (+9)

2005: 24 (+2)

2007: 25 (+1)

2011: 22 (-3)

2015: 37 (+15)

Top-3 stemmeslugere i 2015:

Thulesen Dahl: 57.371 stemmer

Pia Kjærsgaard: 26.583 stemmer

Søren Espersen: 14.482 stemmer

De 3 bedste storkredse i 2015:

Sydjyllands storkreds: 28,4 pct.

Sjællands storkreds: 25,6 pct.

Nordjyllands storkreds: 21,9 pct.

De tre værste storkredse i 2015:

København storkreds: 11,40 pct.

Nordsjællands storkreds: 18,8 pct.

Østjyllands storkreds; 18,9 pct.

Meningsmålinger for Dansk Folkeparti

Valget 18. Jun. 2015: 21%

28. okt. 2015: 19,9% (Europaparlamentet kritiserer Fonden Meld og Feld, som ledes af Morten Messerschmidt, for at have brugt EU-midler »skødesløst og overdrevent«)

25. maj. 2016: 19,5% (DF skal betale 2,9 mio. kr. tilbage til EU)

17. nov. 2016: 14,3% (DF har haft en dårlig sommer og efterår. Messerschmidt er sygemeldt efter anklager om fusk med EU-midler).

29. jun. 2017: 13,3% (Trods parløb med Socialdemokratiet mister DF stemmer)

26. okt. 2017: 17,1%

25. jan. 2018: 14,2% (Dansk Folkeparti har få uger forinden vundet en intens magtkamp med regeringen og Liberal Alliance om topskattelettelser, men får alligevel et af valgperiodens laveste målinger)

22. feb. 2018: 16,9%

28. jun. 2018: 15,5% (Dansk Folkeparti går på sommerferie knap 6 pct.-point lavere end valgresultatet. I flere måneder har de på en række punkter kørt parløb med Socialdemokratiet).