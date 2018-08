Thulesens stemmer, fusk med EU-penge og pres fra højre: Her er DF's tre styrker og tre svagheder

Styrker

1. Stemmeslugeren. Med det højeste antal personlige stemmer – 57.371 - af alle politikere i 2015 er partiformand Kristian Thulesen Dahl umulig at komme uden om.

Thulesen Dahl har lagt afstand til regeringens fordelingspolitiske ambitioner og i december 2017 vandt han nervekrigen mod Liberal Alliance og annullerede regeringens ambition om topskattelettelser.

Skandalesagen om fusk med EU-midler satte partiet tilbage i meningsmålingerne, men sagen smittede kun i begrænset omfang af på partilederen.

Forud for valget i 2015 måtte Socialdemokratiets ledelse gå forgæves, da de via fokusgrupper forsøgte at finde svage led ved DF-formanden, som de kunne udnytte i en valgkamp, måtte de gå forgæves.

2. Radikales platform. På tre år har Dansk Folkeparti bevæget sig hen mod den politiske midte og bid for bid overtaget Radikale Venstres attraktive position som mulig kongemager.

Et spirende godt samarbejde med Socialdemokratiet gør det muligt for Dansk Folkeparti at legitimere et sidespring, hvis Mette Frederiksen kan sikre DF større indflydelse end Venstre og blå blok.

Det giver et større manøvrerum frem mod et valg, som partiet kan nyde godt af.

3. Udlændinge. Regeringen turnerer med tallet 98. Så mange gange er udlændingepolitikken blevet strammet siden tronskiftet i 2015.

Men det er Dansk Folkeparti, som har den udlændingepolitiske føretrøje på i blå blok, og netop det kan hjælpe dem på valgdagen, når svingvælgerne skal sætte deres kryds.

Flere forslag ligger i DFs skuffer og vil blive taget frem inden et valg for at lægge kant til Venstre såvel som Socialdemokratiet.

Svagheder

1. Vermunds bashing. Dansk Folkeparti presses fra højre og kan meget vel bliver overhalet indenom af Folketingsaspiranten og leder af Nye Borgerlige Pernille Vermund.

I flere interviews har Vermund kritiseret DF for at have et medansvar for en i hendes øjne forfejlet udlændingepolitik, som ikke har været hård nok.

Retorikken er hård og Nye Borgerlige har allerede samlet utilfredse DF-vælgere op. Frem mod valget vil risikoen for en overhaling højre om stige.

2. Meld og Feld. DFs troværdighed fik et knæk under den såkaldte Meld og Feld-sag, hvor partiet blev kritiseret for fusk med EU-midler.

Målinger viser, at partiet endnu ikke har rejst sig og flere end 100.000 vælgere står til at forlade partiet sammenlignet med sidste valg.

Ridserne er stadig synlige i partilakken og den endelige dom fra EU's undersøgelsesorgan kan falde inden valget og risikere at udstille DFs dobbeltmoral på dette punkt.

3. Manglende regeringsansvar. Efter valget i 2015 blev DF kritiseret for ikke at tage regeringsansvar. Skal DF i regering nu? Måske, mener de selv. DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil have et rygstød ved det kommende folketingsvalg, hvis han skal i regering. Men hvad er et rygstød? Er det fremgang?

Og i så fald i forhold til det nuværende lave niveau på 15 pct. af stemmerne eller supervalget i 2015 på over 20 pct. af stemmerne?

Dansk Folkeparti taler med uld i mund på det punkt og det kan skade dem i en valgkamp så længe mange svingvælgere ønsker at vide om deres stemme kan omsætte til direkte regeringsindflydelse.