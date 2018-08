DF tager udlændingestrid med til finanslovsforhandlinger DF er klar til at puste nyt liv i diskussionen om et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken.

Udlændingestramninger så kraftige, at de kunne betegnes som et paradigmeskift, var et centralt krav fra Dansk Folkeparti, da partiet i vinter forhandlede med regeringen om skattelettelser.

Forhandlingerne endte i hårdknude, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skød spørgsmålet om stramninger til hjørne.

Men DF erklærer sig nu parat til at genoplive diskussionen om 'en aktiv hjemsendelsespolitik', som ifølge gruppeformand Peter Skaarup er centralt for et paradigmeskift.

»Det er et krav, vi tager med til finanslovsforhandlingerne«, fastslår partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Regeringen har stillet DF en diskussion om et 'paradigmeskift' i udsigt til efteråret.

ritzau