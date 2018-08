LA: Det største skatteslagsmål har vi haft

Det er ingen overdrivelse, at det for især ét parti har været en prøvelse at være medlem af den nuværende regering. Sjældent har et regeringsparti – det skulle da lige være SF – været udsat for så megen hån som Liberal Alliance.

Som optakt til det sidste folketingsår i denne valgperiode har Politiken taget en snak med partiets næstkommanderende, økonomi- og indenrigsministerfire blå partier, som har flertallet i øjeblikket, bør stramme ballerne og hive sig selv op i nakken og tage sig sammen og vise danskerne, at de borgerlige partier kan arbejde sammen på en fornuftig måde«, om erfaringerne og visionerne.

Jeg synes, at ethvert parti må vælge sin arbejdsmetode, og nogle går meget op i, hvad de ikke vil, og vi går op i, hvad vi gerne vil Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), økonomi- og indenrigsminister

Og om det anstrengte forhold til Dansk Folkeparti, der til tider de seneste par år har mindet om skyttegravskrig. Ikke mindst sidste jul, da LA en overgang i frustration over DF såmænd truede med ikke at stemme for regeringens finanslov.

Serie Nedtælling til valg I en ny serie, ’Nedtælling til valget’, går Politiken tæt på Folketingets 9 partier i forbindelse med de politiske sommergruppemøder i august. I går: Dansk Folkeparti I dag: Liberal Alliance Senere: SF, Alternativet, Konservative, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet.

Hvad har I lært af at være i regering?

»Vi har lært, at det kræver sine mænd og kvinder at kæmpe for at komme igennem med sin politik som regeringsparti. Vi synes på mange områder, at det egentlig er lykkedes ganske fint«.

Er DF’s modstand kommet bag på dig?

»Det er kommet bag på mig, at det virker, som om man nogle gange er mere optaget af, hvad vi mener, end af, hvad man selv mener. Og det har nogle gange medført mærkelige ting. For eksempel, at vi ikke kunne nedsætte danskernes elregning så meget, som vi havde lyst til, selv om det havde været et klassisk Dansk Folkeparti-synspunkt«, siger Ammitzbøll-Bille.

Smigret over DF-opmærksomhed

Han disker op med endnu en stikpille i forbindelse med DF’s udtalte ønske om, at LA ikke skal være i regering efter næste valg, mens DF selv har fået appetit på det.

»Jeg kan jo se på en del af de reaktioner, der er fra Dansk Folkeparti – også i forhold til det kommende valg – at de må være enige med mig i, at Liberal Alliance har indflydelse ved at sidde i regering. Jeg kan forstå, at det ligger dem på sinde, at vi ikke skal være i regering, og det må jo være, fordi de mener, at vi har indflydelse. Jeg kan godt en gang imellem være smigret over opmærksomheden, for det må jo fylde noget«, forklarer han.

Er jeres drømmescenarium efter næste valg fortsat en firepartiregering?

»Vi er slet ikke kommet dertil, hvor vi ser på efter næste valg«.

I vil i hvert fald gerne fortsætte i regering, har jeg forstået. Men føler I jer sikre på, hvor I har Løkke i det spil?

»Jeg bruger bare ikke min tid på alle de her spekulationer. Danmark har en regering bestående af de tre mest borgerlige partier, nemlig V, LA og K, og så vidt jeg kan se, er der ikke nogen, der har planer om at vælte den«.

Men Dansk Folkeparti siger jo, at I ikke skal være i regering efter næste valg?

»Men jeg ved jo også godt, at op til sidste valg ville DF gerne i regering, og det ville de så alligevel ikke, da valget var overstået. Og derfor har jeg det sådan lidt, at al den her snak om, hvem der skal i regering, hvem der vil i regering, og hvem der ikke vil i regering på denne side af et folketingsvalg ... Det er lidt som at spørge en 8-årig om, hvad de forestiller sig, at de skal arbejde med, når de bliver 30«.

Arj, vel ikke helt – det er inden et år ...?

»Det er det da. Altså, hvis du husker før valget i 2011, så havde S og SF meget klare holdninger til Radikale; det blev fuldstændig anderledes. Hvis du husker valget i 2015, så ville DF i regering; det ville de ikke, da valget var overstået. Så derfor skal man passe lidt på med at tro, at alle mulige sommerballoner også er det, der bliver til virkelighed«.

Nye regeringskonstellationer på vej?

Sommerballoner eller ej, der er grøde i den borgerlige lejr. Ikke blot foranlediget af DF, der selv ytrer regeringsdrømme for sig selv og det modsatte for LA. For nylig gik finansminister Kristian Jensen (V) ud og varslede et opgør med regeringens nuværende ønske om nulvækst i den offentlige sektor.

Og ligeledes har de seneste måneder budt på Venstre-meldinger, hvori det står mindre og mindre klart, hvorvidt partiet fortsat går efter endnu en periode med den nuværende V-LA-K-regering. Senest i Børsen tirsdag, da politisk ordfører Britt Bager (V) afviste at fastslå det, for »jeg kan jo ikke forudsige, hvad der sker i morgen«.

Adspurgt, om de ting ikke kunne tyde på, at Venstre er ved at finde en anden regeringspartner end LA, svarer Ammitzbøll-Bille:

»Det er klart, at man kan være bekymret for, at dansk politik er ved at udvikle sig, som det gjorde i 00’erne, hvor de borgerlige partier konkurrerer med Socialdemokratiet om at have flest offentlige udgifter. Det er en bekymrende udvikling. Hvis jeg skal vælge at se positivt på Kristian Jensens udmelding, så har han dermed sendt et klart signal om, at borgerlig-liberale vælgere, der ønsker mindre stat og lavere skat, skal stemme på Liberal Alliance«.

Lavere afgifter i spil

Inden vi kommer til valget, når regeringen formentlig at fremlægge et finanslovsforslag. Adspurgt, hvad LA vil slås for i den forbindelse, lyder det indledningsvis fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille: