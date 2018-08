Tre styrker og tre svagheder: Liberal Alliance er fuld af værdikrigere, men kæmper med troværdigheden

FOR ABONNENTER

1De unge. Er man debutant på de bonede trægulve på vej ind i stemmeboksen, er der stor chance for, at man stemmer på Liberal Alliance. Partiet har i årevis stået stærkt blandt førstegangsvælgere og unge under 25 år. Trods beskedne målinger på 5 procent viser en analyse fra 2017, at partiet ville være det største i Folketinget – med 18 procent af stemmerne – hvis det kun var de unge, der stemte. Partileder Anders Samuelsen er leveringsdygtig i klare markeringer, og det tænder den yngre generation.