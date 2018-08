Partier lægger ekstra millionstøtte i sparegrisen

I 2016 bevilgede et flertal af Folketingets partier sig selv 52 millioner kroner i såkaldt eksperttilskud oven i den almindelige gruppestøtte på i alt 123 millioner kroner.

Men i 2017, som var første år med de ekstra penge, blev cirka en tredjedel slet ikke brugt af partierne. Det viser de nyeste grupperegnskaber, som Altinget har gennemgået.

I alt videreførte partierne cirka 19 millioner i 2017 ud af den samlede gruppestøtte, som kan bruges senere.

Dansk Folkeparti var sammen med Enhedslisten de eneste partier i Folketinget, der stemte imod eksperttilskuddet.

Men begge partier har alligevel valgt at ansøge om deres andel på henholdsvis 9,8 og 4,5 millioner kroner, som begge partier også fik.

Alligevel mener DF's gruppeformand, Peter Skaarup, stadig, at partiet uden problemer ville kunne få økonomien til at løbe rundt uden de ekstra tilskud.

»De politiske partier burde holde sig for gode til at bevilge flere penge til sig selv. Men hvis nogen partier får fra staten, er vi også nødt til at være med for ikke at blive rendt over ende«, siger Peter Skaarup til Altinget.

Venstre viderfører seks mio. kroner

Dansk Folkeparti bruger midlerne til især 'at polstre' sig til dårlige tider, forklarer han.

I de fleste andre statslige institutioner skal pengene ellers bruges, inden året er omme, ellers ryger de tilbage til Finansministeriet.

Venstre har ikke brugt omkring seks millioner af deres udbetalte gruppestøtte i 2017, som de viderefører til 2018.

Claus Richter er partiets partisekretær og synes, at det økonomiske boost har været nødvendigt.

ritzau