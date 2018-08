De Radikale står alene med støtte til automatisk organdonation

De Radikale bakker som eneste parti i Folketinget op om et borgerslag, der handler om, at alle borgere automatisk skal være tilmeldt som organdonorer, når de fylder 18 år.

Tiden er kommet til at prøve den omvendte model, siger sundhedsordfører Lotte Rod (R), som selv er organdonor.

Hun ser gerne, at en borger skal melde fra, hvis han eller hun ikke ønsker at være organdonor. I dag skal en borger melde sig som organdonor, men for få gør det, mener hun.

»Der er stadig mennesker, som står på venteliste, og man risikere enten at blive mere syg, mens man venter, eller i værste fald at dø, mens man venter på et organ«.

»Men vi ved, at der er rigtig mange mennesker, som faktisk gerne vil være organdonor, men bare ikke lige får gjort noget ved det«, siger Lotte Rod.

Et borgerforslag om såkaldt 'formodet samtykke' fik i weekenden de nødvendige 50.000 underskrifter, der betyder, at forslaget vil blive stillet som beslutningsforslag i Folketinget.

Forslaget går kort sagt ud på, at det nuværende donorsystem, hvor man aktivt skal tilmelde sig, skal vendes rundt.

I stedet skal man aktivt framelde sig, hvis man ikke ønsker at være donor. Eller ens familie skal gøre det.

De tre største partier er imod forslaget

Patientforeningen Organdonation - ja tak! står bag forslaget. En af begrundelserne for ændringen er, at det skal få flere til at blive organdonorer.

I dag er det ifølge foreningen kun 22 procent af danskerne, der er tilmeldt donorregistret. Men 90 procent går ind for organdonation, lyder det.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti - Folketingets tre største partier - er imod borgerforslaget. Men de to førstnævnte partier er parate til at drøfte emnet igen.

Ifølge DR er Enhedslisten også imod, mens Alternativet og SF endnu ikke har taget stilling.

Vigtigt at folk tager stilling

14 af 17 medlemmer af Etisk Råd anbefaler at beholde den nuværende ordning.

Blandt andet med begrundelsen, at det vil være en krænkelse af den afdødes autonomi og integritet, hvis ikke der er indhentet samtykke.

Lotte Rod forstår argumentet, men tilføjer:

»Det er også derfor, at der er en mulighed for at sige nej«.

Hun anerkender, at der kan opstå dilemmaer. For ligesom der kan være folk, som ikke er gode til at melde sig som organdonor, så kan det omvendte også være tilfældet. Altså at der er folk, som ikke får meldt fra.

»Derfor er det bare så vigtigt, at folk tager stilling«, siger hun.

