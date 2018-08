Esben Lundes exit udløser internt rivegilde i Venstrekreds En formand har smækket med døren, en kandidat har sagt farvel til partiet, og en anden kandidat beskyldes for at være trojansk hest for Nye Borgerlige. Jagten på en ny folketingskandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern er i gang.

Spørgsmålet om, hvem der skal afløse den tidligere Venstre-minister Esben Lunde Larsen (V) som folketingskandidat i den vestjyske Ringkøbing-Skjern-kreds, har medført et sandt rivegilde.

Med hårde anklager om ikke blot urent trav, men direkte om at agere trojansk hest for Nye Borgerlige.

Oprindeligt var der fem, der stillede op til at blive partiets folketingskandidat, men den ene meldte sig pludselig helt ud af Venstre for nyligt, selv om han også sidder i byrådet.

Den ene af de fire, der fortsat bejler til at blive kredsens nye folketingskandidat, Birgitte Vinding, var indtil for ganske nylig medlem af partiet Nye Borgerlige. Faktisk meldte hun sig først ud af det parti den 21. juli, og blot fire dage efter meddelte hun, at hun vil forsøge at blive folketingskandidat for Venstre.

Det på trods af at hun bor i Helsingør i det nordsjællandske.

»Er det en trojansk hest?«

Og den manøvre får Venstres allerede opstillede kandidat til Europaparlamentsvalget i Midt- og Vestjyllands kreds, Erik Poulsen, til at komme med en hård beskyldning om, at Vinding måske kan være en trojansk hest, der vil lukrere på en normalt sikker Venstrekreds.

»Hun har faktisk været medlem af Nye Borgerlige frem til 21. juli, meldte sig ind i Venstre 23. juli og proklamerede så 25. juli, at hun vil være kandidat. Hun har sådan set skiftet partimedlemsskab på vej over Storebæltsbroen. Jeg synes, det får nogle advarselslamper til at blinke, for hvad er det her for noget«, siger Erik Poulsen, der tilføjer:

»I et broget politisk landskab, der kan blive endnu mere broget, hvis Nye Borgerlige kan få en afgørende rolle, så har vi ikke rigtigt brug for at have en placeret i Venstres folketingsgruppe, der springer over til Nye Borgerlige. Det er derfor jeg siger: Hun har på ingen måde tilkendegivet, at hun er færdig med Nye Borgerlige. Er det en trojansk hest, som en spurgte mig - det er det, der er bekymring for«.

Erik Poulsen har også på et internt opstillingsmøde i partiet påpeget, at på dagen, hvor Vinding meldte sig som kandidat for Venstre, likede hun et facebookopslag om, at Nye Borgerlige ifølge en ny meningsmåling stod til otte mandater.

»Det er da noget mærkelig noget at gøre samme dag, som man proklamerer, at man stiller op til at blive Venstrekandidat«, mener Poulsen, der også på et opstillingsmøde forleden spurgte Vinding, om man kan regne med, at hun ikke skifter tilbage til Nye Borgerlige, hvis hun bliver valgt.

Vinding: »Han arbejder for Kenneth«.

Birgitte Vinding er gode venner med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, og hun bekræfter, at hun var medlem af partiet indtil 21. juli, umiddelbart før sin indmelding i Venstre. Hun har for en årrække siden desuden arbejdet for Det Konservative Folkepartis pressetjeneste på Christiansborg.

Og også i det parti, er det seneste partiskifte blevet bemærket. Den konservative politiske ordfører på Christiansborg, Mette Abildgaard, skrev således forleden på Vindings facebookside:

»Jeg synes, det er vildt, at du tager så let på partiskifte. Det vil jeg ikke kunne! Du har vel kun meldt dig ud af Nye Borgerlige, fordi du fik denne mulighed for at stille op som folketingskandidat? Jeg kan sagtens forstå spørgsmålet om, hvordan man kan føle sig sikker på, at du ikke skifter igen. For at være ærlig«.

En kommentar, der også har vakt opmærksomhed i den vestjyske Venstrekreds.

Birgitte Vinding afviser dog blankt, og hun mener, at beskyldningerne fra Erik Poulsen skyldes, at han ifølge hende uformelt arbejder for en af de andre kandidater, erhvervsdirektøren Kenneth Mikkelsen fra Herning.

»Det skal han jo sige, fordi han arbejder for Kenneth (Mikkelsen, red.). Det er jo de eneste, hvor de tror, de har en sag. Det skal de være velkommen til at snakke videre om«, siger Birgitte Vinding.

Vil overtage fødegården

Ifølge hende har hun i mange år ønsket at flytte tilbage til egnen og overtage sine fødegård. Af hensyn til sine børn og nu tidligere mand er hun dog gået med til at blive i Helsingør. Nu er hun imidlertid blevet skilt, det yngste barn er 14, så om nogle år vil hun rykke tilbage og overtage forældrenes gård i Stauning ved Ringkøbing Fjord, er planen.

»Det, der er her, er en anden form for frisind end det, jeg synes, der er i Nye Borgerlige. Her er det Højskole-Venstre for fuld udblæsning, og derfor traf jeg beslutningen«, forklarer hun.

Kan du forstå, at det for nogle virker underligt, at du melder dig ud af Nye Borgerlige et par dage før, du melder dig ind i Venstre for at blive folketingskandidat?

»Ja, det kan jeg godt forstå«.

Kan du også forstå, at nogle bliver lidt nervøse?

»Nej, det kan jeg ikke forstå«.

Kan du garantere, at du, hvis du bliver valgt til Folketinget, ikke skifter parti igen til Nye Borgerlige?

»Ja, det kan jeg love. Jeg bliver her i Venstre. Det er her, jeg hører hjemme. Jeg er endelig kommet hjem«, svarer Birgitte Vinding.

Hun tilføjer, at interne regler hos Nye Borgerlige ifølge hende forhindrer et sådant hop for folketingsmedlemmer, selvom det siden dannelsen af partiet er sket flere gange med byråds- og regionsrådsmedlemmer, der er skiftet fra et parti til Nye Borgerlige.