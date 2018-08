Pernille Vermund udstikker garanti - og kommer veninde til undsætning i vestjysk Venstre-opgør Hvis Nye Borgerlige kommer i Folketinget, vil folketingsmedlemmer fra andre partier ikke kunne springe til Nye Borgerlige, lyder det fra partiformand Pernille Vermund. Dermed bliver hun indirekte en del af et hedt, vestjysk opgør om, hvem der skal være folketingskandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern-kredsen.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, kommer nu indirekte med en håndsrækning til en af kandidaterne til at overtage den tidligere Venstre-minister Esben Lunde Larsens opstillingskreds.

Vermunds veninde, Birgitte Vinding, er en af dem, der gerne vil være kandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern, men fordi hun indtil for nyligt var medlem af Nye Borgerlige og altså først nu har meldt sig ind i Venstre, er hun blevet skudt i skoene, at hun kan finde på at skifte tilbage til Nye Borgerlige, hvis hun skulle blive valgt til Folketinget.

Men det vil slet ikke være muligt for hende, lyder det nu fra Vermund.

»Så længe jeg er formand, bliver det sådan, at hvis man skal i Folketinget for Nye Borgerlige, så skal man stille op for Nye Borgerlige. Vi indgår en kontrakt med vælgerne, som er afgørende for os som parti, og man kan ikke stille op for et andet parti til Folketinget, blive valgt til Folketinget for et andet parti og så hoppe over til os«, fastslår Pernille Vermund.

Netop spørgsmålet om et muligt skifte fra Venstre til Nye Borgerlige er blevet et varmt emne i den normalt sikre vestjyske Venstre-kreds, der i disse uger afgør, hvem der skal afløse Esben Lunde Larsen som folketingskandidat.

»Det, du har lavet i dag, er grimt«

Kredsens kandidat til Europaparlamentet, Erik Poulsen, antydede mandag, at Birgitte Vinding i virkeligheden er en slags trojansk hest sendt fra Nye Borgerlige.

»Hun har faktisk været medlem af Nye Borgerlige frem til 21. juli, meldte sig ind i Venstre 23. juli og proklamerede så 25. juli, at hun vil være kandidat. Hun har sådan set skiftet partimedlemsskab på vej over Storebæltsbroen. Jeg synes, det får nogle advarselslamper til at blinke, for hvad er det her for noget«, som Erik Poulsen sagde til Politiken med henvisning til, at Vinding bor i Helsingør.

Det er ikke nogen nedskrevet regel, men det er en holdning, jeg har Pernille Vermund

Han fortsatte:

»I et broget politisk landskab, der kan blive endnu mere broget, hvis Nye Borgerlige kan få en afgørende rolle, så har vi ikke rigtigt brug for at have en placeret i Venstres folketingsgruppe, der springer over til Nye Borgerlige. Det er derfor jeg siger: Hun har på ingen måde tilkendegivet, at hun er færdig med Nye Borgerlige. Er det en trojansk hest, som en spurgte mig - det er det, der er bekymring for«.

Selv afviste Birgitte Vinding over for Politiken beskyldningen, og tog den også op på et opstillingsmøde mandag aften, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

»Det, du har lavet i dag, er grimt. Hvis du havde gjort dit arbejde ordentligt og tjekket fakta, ville du vide, at det slet ikke kan lade sig gøre. Hvis jeg bliver valgt til Folketinget for Venstre, kan jeg ikke skifte til Nye Borgerlige, fordi man ikke kan sidde på et andet partis stemmer«, sagde hun ifølge avisen med henvisning til Politiken-artiklen, der blev lagt på nogle timer før mødets start.

Ingen nedskrevet regel hos Nye Borgerlige

Den interne regel, Pernille Vermund omtaler, er umiddelbart ikke at finde i Nye Borgerliges principprogram eller andre steder. Det er da og sket en række gange, at byråds- og regionsrådsmedlemmer er hoppet fra et parti til Nye Borgerlige.

»Det er ikke nogen nedskrevet regel, men det er en holdning, jeg har«, bekræfter Pernille Vermund og tilføjer:

»Vi er et parti, der har en aftale med vælgerne, og sådan er det«.

Men har du ikke en stribe medlemmer ude i regionerne og kommunerne, der modbeviser den holdning?

»Det er jo ikke Folketinget. Det er jo byråds- og regionsrådsvalg, og for mig er der en kæmpe forskel på, om man sidder i Folketinget med den magt, man har i Folketinget, eller sidder i byrådene eller regionsrådene«.

Men principielt er det vel lidt det samme, eller hvad?