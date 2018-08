Ekspert om Alternativets forslag om et mindre forsvar: »Det lyder mere alternativt, end det er« Sikkerhedspolitisk ekspert Mikkel Vedby Rasmussen ser ikke den store provokation i Uffe Elbæks forslag om, at forsvarsudgifterne ikke må overstige 1 procent af BNP. I stedet efterlyser han en debat om, hvad pengene skal bruges til.

Sjældent er et kedeligt tørt tal blevet så velkendt og omdiskuteret.

Kravet om, at hvert land i Nato skal bruge 2 procent af deres bruttonationalprodukt (BNP) er blevet til et velkendt mantra. Utallige omtaler i medierne og tweets fra den amerikanske præsident Donald Trump har gjort det firkantede tal til et varmt stridsemne.

Derfor vækker det umiddelbart opsigt, at Alternativets politiske leder Uffe Elbæk nu har lanceret, at forsvarsbudgettet ikke må være højere end 1 procent af BNP - og at forsvarsministeriet skal lægges ind under Udenrigsministeriet.

Det er en del af hans politiske bud i en eventuel regering ledet af Alternativet, fordi han kort før sommerferien lancerede sig selv som statsministerkandidat til det næste folketingsvalg efter stigende splittelse i rød blok.

Næsten samme økonomi

Men sikkerhedspolitisk ekspert Mikkel Vedby Rasmussen, som er institutleder og professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, ser ikke forslaget om 1 procent af BNP som særligt revolutionerende.

»Det lyder mere alternativt, end det er. Det er ikke meget mindre, end det er nu. Det er et budget af en størrelse, som gør, at Danmark stadig kan involvere sig i krige som i Afghanistan og Syrien. Så det er ikke fordi, at Alternativets forslag vil nedlægge forsvaret«, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

I dag bruger Danmark omkring 1,17 procent af BNP på forsvaret svarende til 21,7 milliarder kroner i år.

Men Nato's mål er, at alle 29 medlemslande skal nå op på 2 procent senest i 2024 - mens Trump under det seneste topmøde i Nato tweetede, at landene »STRAKS« burde betale to procent af landenes BNP.

Men her har Danmark gået enegang med det seneste forsvarsforlig, hvor det danske forsvar kun vil nå op på 1,3 procent af BNP - og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) pegede dengang på, at der er et misforhold i opgørelsen af udgifterne.

Som eksempel nævnte Claus Hjort Frederiksen, at det omfattende parallelle hospitalssystem, som betjener mange hundrede tusinde amerikanske soldater regnes med i det amerikanske bidrag. Mens danske soldater er henvist til det offentlige sundhedssystem og derfor ikke indgår i beregningerne.

Fanget i diskussion om tal

Mikkel Vedby Rasmussen mener, at Alternativet er blevet fanget i den samme golde diskussion om procenter.

»De bliver fanget i den samme fælde som regeringen og forligspartierne, hvor det kommer til at handle om budgettets størrelse og ikke om, hvad man vil bruge forsvaret til. Vil de bruge militæret til noget andet?«, spørger Mikkel Vedby Rasmussen.

Her har Uffe Elbæk fremhævet, at Danmark skal fordoble udviklingsbistanden og opprioritere støtten til nærområderne. Men hvad det betyder for forsvarets bidrag til internationale militæraktioner står ikke helt klart.

Som Uffe Elbæk har formuleret det i brede vendinger til Politiken:

»Vi har en anden holdning til, hvad der skaber fred og stabilitet i verden end mange af vores kolleger herinde på Christiansborg. Det afspejler sig i vores prioriteringer«.