Socialdemokratiet reagerer forskelligt på de to rivaler til statsministerposten Alternativet vil udelukkende pege på Elbæk som statsminister. Det kan man ikke, mener Henrik Dam Kristensen.

Det Alternativet forsøger med udelukkende at pege på Uffe Elbæk som statsminister, kan man ikke.

Forsøger Alternativet alligevel, er det ifølge næstformand i Folketingets Præsidium Henrik Dam Kristensen (S) at kaste magten i hænderne på den nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det får Henrik Dam Kristensen til at stramme tilgangen til Alternativet, skriver Jyllands-Posten.

»Hvis det er sådan, at de fastholder det her. Så kan det betyde, at Mette Frederiksen ikke kan blive statsminister«, siger Henrik Dam Kristensen til Ritzau.

Den nye og hårde tilgang handler om en diskussion med Alternativets eventuelle vælgere.

»Jeg synes, at vi skal have en diskussion med danskerne - dem der eventuelt vil stemme på Alternativet, om de synes, at det er en god ide, at Lars Løkke skal fortsætte«, siger han.

Han tilføjer, at det kan føre til en regering, der er stik imod den måde, som Henrik Dam Kristensen opfatter Alternativets politik.

»Jeg synes, at det er betænkeligt. Der er ingen - heller ikke Alternativet - der kan trække sine mandater ud, når vi kommer frem efter et valg, og der skal dannes en ny regering«, siger Henrik Dam Kristensen.

»Jeg synes, at der er et paradoks. Alternativet er en skarp kritiker af den nuværende regering. Men med opfattelsen af at gøre sig selv fri, kan det være dem, der sikrer, at Lars Løkke fortsætter«, siger Henrik Dam Kristensen.

Pernille Skipper vil også være statsminister

Seneste skud på stammen i statsministerkampen er Pernille Skipper, der i et interview med Jyllands-Posten torsdag bringer Enhedslisten på banen som statsministerparti.

Pernille Skipper vil ikke trække sine mandater helt ud af spillet om regeringsdannelse, da hun over for avisen vurderer, at man så kan risikere at støtte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indirekte.

Henrik Dam Kristensen antyder, at Skippers udmelding ikke er i samme kategori som Elbæks.

»Hvis ikke Pernille Skipper vil trække sine mandater ud af ligningen, er det et andet spil«, siger Henrik Dam Kristensen.

ritzau