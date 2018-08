Få det fulde overblik: Se, hvem der peger på hvem på Christiansborg Der er kamp om statsministerposten. Fire kandidater fra Folketinget har meldt sig, men også Nye Borligere flirter med tanken. Få et overblik over, hvem der peger på hvem her.

FOR ABONNENTER Lars Løkke Rasmussen, Venstre: Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind