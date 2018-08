Stor usikkerhed om pengene passer i Elbæks plan Finansministeriet har tidligere sat spørgsmålstegn ved finansieringen af delelementer i Alternativets regeringsplan.

Alternativet har givet et detaljeret bud på, hvordan partiet vil ændre regeringsapparatet, hvis det lille parti selv kan få lov til at bestemme.

Samtidig har partiet brugt de seneste måneder på at sammensætte en finansieringsplan, der giver et bud på, hvordan partiet vil foretage politiske omprioriteringer for ca. 240 milliarder kroner de næste fire år.

Men passer pengene?

En stor del af regeringsprogrammet består af politiske prioriteringer, hvor den største udfordring for partiet nok bliver at finde det nødvendige politiske flertal. Det gælder eksempelvis partiets ønske om at spare 25 milliarder kroner på forsvaret og fordoble den danske udviklingsbistand for 40 milliarder kroner over fire år.

Men flere af de øvrige finansieringsposter er omgærdet af mere økonomisk usikkerhed.

Det gælder først og fremmest den skat på 0,1 procent på aktie- og obligationshandler, som Alternativet mener vil generere 38 milliarder kroner til statskassen de næste fire år.

Uffe Elbæks parti har lænet sig op af beregninger fra Finansministeriet, da de skulle sammensætte deres økonomiske plan.

Men kigger man nærmere på ministeriets svar på spørgsmålet om netop skatten på finansielle transaktioner, fremgår det, at Finansministeriet slet ikke har turdet regne på den del af Alternativets plan.

»Der knytter sig særlig stor usikkerhed til vurderingen af forslaget om en skat på finansielle transaktioner. Det skyldes, at en beregning af de forventede provenu og BNP-effekter ved indførsel af en finansiel transaktionsskat (FTT) i Danmark kræver en lang række antagelser, som enkeltvis vil være behæftet med usikkerhed«, skrev finansminister Kristian Jensen i et svar til Alternativet i april.

EU-Kommissionen har skønnet, at en skat på finansielle transaktioner kan give et provenu i størrelsesordenen 0,4-0,5 pct. af BNP, hvilket svarer til 32-44 milliarder kroner over fire år i Danmark. Men Finansministeriet tilføjer, at Kommissionen selv erkender, at »usikkerheden på skønnet er meget stor«.

»Der er således meget stor usikkerhed om provenuvirkningerne af en dansk afgift på transaktioner af finansielle aktiver. Det skyldes blandt andet, at der må forventes en meget stor reduktion af omsætningen, hvilket trækker i retning af at udhule provenuet fra afgiften«, skriver Finansministeriet.

Samme vurdering kommer fra økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

»Dette tal er forbundet med særlig stor usikkerhed, da det er en skat, man ikke har set før«, siger han.

80 milliarder til grøn omstilling

Den klart største finansieringspost i Alternativets plan er en fremrykning af pensionsbeskatningen. I Danmark beskattes pensioner på udbetalingstidspunktet og ikke når pensionen indbetales. Det betyder, at der venter meget store skatteindtægter til staten ude i fremtiden.

Det vil Alternativet ændre, så pensionerne i stedet beskattes ved indbetalingstidspunktet. Det vil ifølge partiet give hele 80 milliarder kroner de næste fire år, som skal bidrage til partiets ønske om at sætte den grønne omstilling op i et langt højere gear.