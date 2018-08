Pape erkender klima-kiks K-formanden ærgrer sig over, hvad sagde til Berlingske om partiets fokus på klima og miljø. Det er skam fortsat i fokus, fastslår han.

Det ikke var lige dén forside, den konservative formand, Søren Pape Poulsen, havde håbet på, da han forleden kiggede på Berlingske.

»Søren Pape (K) nedtoner grønt fokus op til valget«, lød overskriften, som der var fin dækning for, når man så på Papes citater inde i avisen.

Men, sådan skulle det altså ikke forståes, forklarer Pape Poulsen indledningsvist, da han torsdag holder pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

»Jeg er ærgerlig over, at det lykkedes mig i et interview med Berlingske at sige, at vi ikke skal bruge kræfter på miljø- og klimadagsordenen, for det er ikke tilfældet«, forklarer K-formanden.

De udtalelser, som han altså fortryder, gik på, at de konservative holdninger på miljø- og klimaområdet sidder godt fast i de borgerlige vælgere, hvor hvem det er vigtig.

»Dér skal vi ikke bruge vores kræfter. For andre borgerlige vælgere er det her bestemt ikke et »top-of-mind«-emne,« forklarede han i Berlingske og fortsatte:

»Det er ikke stort nok til, at det her parti vokser sig større. Og det er min opgave, at partiet gør netop det, hvis vi skal have et mere borgerligt samfund«.

»Og så er det slået fast«

Siden er kritkken haglet ned over meldingen, og ikke mindst gik den tidligere konservative klimaminister Connie Hedegaard efterfølgende ud med en skarp kritik.

Men det hele er altså en misforståelse, lyder det nu fra Pape.

»Vi har fået ros for at være den grønne stemme i regeringen. Den stemme og det ansvar har vi jo ikke tænkt at give fra os. Jeg forsøgte jo at forklare– kan man så se efterfølgende åbenbart med meget lidt held – at det konservative folkeparti også skal tale om skat, sundhed, hvordan børn får en god start på livet«, siger han og fortsætter:

»Vi er stadigvæk det grønne parti i blå blok, og derfor kan vi også tillade os at tale mere om andre politiske emner, og det har vi altså tænkt os at gøre. Det er selvfølgelig mit ansvar, når noget står uklart; hvis folk har fået det indtryk, at vi ændrer politik på klima- og miljøområdet. Det gør vi ikke, og så er det slået fast«.