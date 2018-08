Løkke: Folketingsvalget kommer næste år Regeringen går til valg på at fortsætte i sin nuværende konstellation, siger Lars Løkke Rasmussen.

Folketingsvalget kommer først i 2019.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde.

Han bekræfter, at regeringspartierne går til valg på at fortsætte i den nuværende konstellation med Venstre, Liberal Alliance og Konservative.

»Regeringen fungerer og fungerer godt. Derfor kommer vi også til at gå til valg sammen (...). Jeg vil kalde det et kammeratskab«, siger han om samarbejdet mellem de tre partier.

Samarbejdet var ellers tæt på at kollapse, da Liberal Alliance sidste år truede med ikke at stemme for den finanslov, regeringen ellers var blevet enig med Dansk Folkeparti om.

Men siden har Liberal Alliance skruet ned for stridslysten, og partiet har ligesom Løkke Rasmussen meldt klart ud, at VLAK bør fortsætte.

DF vil have LA smidt ud af regeringen

Støttepartiet Dansk Folkeparti har til gengæld slået fast, at det ønsker en dronningerunde og ikke mener, at Liberal Alliance bør sidde i regering.

Løkke understreger, at alle spekulationerne om regeringsdannelser og dronningerunder først er aktuelle næste år.

I efteråret vil regeringen ifølge Løkke Rasmussen se på følgende fem områder:

forbedring af kernevelfærden

styrkelse af det nære sundhedsvæsen

løft af erhvervsuddannelser

styrket indsats for de sårbare og psykiatrien

klimaet

Derfor er der først folketingsvalg i 2019, siger statsministeren.

ritzau