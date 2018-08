DF og K: Alle skal give hånd for at få statsborgerskab Når ansøgere om statsborgerskab fremover skal møde op til ceremoni, skal de give hånd, mener DF og K.

Det skal være et krav, at man giver hånd, hvis man skal have dansk statsborgerskab.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti og Konservative. Med en ny indfødsretsaftale fra juni kan man fremover kun kunne få statsborgerskab, hvis man deltager i en ceremoni i sin bopælskommune.

Ved ceremonien skal ansøgere blandt andet skrive under på at ville respektere grundlæggende danske værdier.

Og det indebærer ifølge de to partier også at give hånd til borgmesteren ved ceremonien.

»Vi prøvede at få skrevet håndtrykket ind i aftaleteksten. Det blev så til et kompromis om, at man skal optræde respektfuldt. Det betyder efter vores opfattelse, at man skal give hånd til f.eks. den borgmester, som forestår ceremonien«.

»Og jeg regner naturligvis med, at regeringen og Socialdemokratiet vil bakke Dansk Folkeparti op, når det skal omsættes til praksis, lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører«, Martin Henriksen.

Liberale i tænkeboks

Det er regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der bag indfødsretsaftalen, som gør det sværere at blive dansk statsborger. Aftalen står nu over for blive omsat til praksis.

»Man skal tage imod hele pakken, og pakken omfatter en ceremoni, hvor man giver en loyalitetserklæring og giver hånd. Vi giver hånd i Danmark«, siger udlændinge- og indfødsretsordfører Naser Khader (K).

Han påpeger dog, at det næppe bliver et problem, at folk ikke vil give hånd:

»For nogle af dem, der vil have statsborgerskab, er det så stort, at de vil give deres højre arm. Mon ikke også, de vil give deres hånd?«

Liberal Alliance oplyser, at partiet endnu ikke har taget stilling til, om håndtrykket skal være et krav for statsborgerskab.

Lørdag skrev BBC, at et muslimsk par i Schweiz fik afvist statsborgerskab, efter de to nægtede at give hånd til personer af det modsatte køn, da de skulle interviewes af myndighederne.

Ifølge schweiziske embedsmænd blev parret ikke udspurgt om deres religiøsitet, da de var til samtale for flere måneder siden. Ifølge embedsmændene lå manglende respekt for lighed mellem kønnene og manglende evne til integration til grund for afvisningen.

Tidligere på ugen afgjorde en svensk domstol, at en arbejdsgiver må acceptere, at en muslimsk kvinde ikke giver hånd til en fremmed mand.

Arbejdsgiveren skal betale kvinden en erstatning på omkring 28.500 danske kroner, fordi jobinterviewet blev afbrudt.

ritzau