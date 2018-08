Mette F. åbner sin politiske sæson: Her er fire ting, vi lærte af sommergruppemødet Uroen i rød blok fyldte mest, da S-formand Mette Frederiksen mødte pressen efter partiets sommergruppemøde.

Det hele spidser til i dansk politik. Med et valg i sigte fokuseres der i stigende grad på hvert et ord fra ikke mindst S-formand Mette Frederiksen.

De seneste ugers virak var i centrum, da statsministerkandidaten fra det største oppositionsparti onsdag holdt pressemøde på Hotel Koldingfjord.

Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre har på forskellig vis sået tvivl om deres opbakning til Mette Frederiksen som statsminister. Så hvad gør hun?

Der er uro i rød blok. Og det stopper ikke her

I stedet for at afvente de kritiske spørgsmål fra pressen valgte Mette Frederiksen i sin indledende bemærkning selv at tage tyren ved hornene.

I et forsøg på at komme de andre partier i møde understregede S-formanden, at det er forkert, hvis man har den opfattelse, at røde mandater ikke kan veksles til indflydelse.

For selv om hendes parti går til valg på at danne en etpartiregering, så er det sådan, at »mandater, der er parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering er tættere på«.

»Der er en mere direkte adgang«, siger Mette Frederiksen.

Men her stopper festen. Mette Frederiksen afviser Radikale Venstres krav om en garanti for, at Socialdemokratiet vil gøre sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik.

Også Morten Østergaards (R) krav om en skriftlig aftale, der udstikker en ny kurs for Danmark, får en kold skulder fra Mette Frederiksen. Hun garanterer, at der ikke kommer en sådan aftale.

Dermed er der fortsat usikkerhed om de andre partiers støtte til Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun vinder valget.

S vil stå fast på en stram udlændingepolitik

Mette Frederiksen fremhæver selv udlændingepolitik som det emne, der er grundlaget for den største uenighed i oppositionen.

Her må man forstå på S-formanden, at hun ikke har i sinde at ændre i den strammere kurs, som hun har været med til at lægge for sit parti de seneste år - trods truslen fra blandt andet Radikale Venstre.

»Hvis ikke man kan regne med Socialdemokratiet, når det kommer til udlændinge, så tror jeg, at jeg sætter hele partiets troværdighed på spil. Og det vil jeg simpelthen ikke«, siger Mette Frederiksen.

Ansvaret for uroen er forældreløst

I kølvandet på de seneste ugers uro har SF-formand Pia Olsen Dyhr efterlyst, at Mette Frederiksen i sin egenskab af oppositionsleder forsøger at skabe samling

Mette Frederiksen erkender, at hun har et ansvar for Socialdemokratiet og forholdet til de andre partier. Men hun fastslår, at hensynet til hendes eget partis politik kommer først.

»Det parlamentariske er aldrig det vigtigste. I al respekt - også for de politikere, der bruger meget tid på den her diskussion - så er det politik, der er det vigtigste«, siger hun.

I kølvandet på den forklaring blev Mette Frederiksen spurgt, hvorfor hun har tilladt gruppeformand Henrik Sass Larsen at komme med angreb på de andre partier i rød blok.

Han har kaldt Alternativet et »blufnummer«, Enhedslisten for et »ekstremt, venstreorienteret parti«, mens Radikale Venstres politik er blevet stemplet som utopisk humanisme.

»Vi taler på forskellige måder. Og jeg taler ikke sådan«, siger Mette Frederiksen.

Hvorfor har du så ikke sagt det som leder for oppositionen, at sådan skal man altså ikke opføre sig over for de andre partier?

»Fordi, der i den politiske diskussion selvfølgelig skal være plads til, at politikere taler på forskellige måder«.