Lars Løkke Rasmussen: »De første tre år af et barns liv er afgørende vigtige« Regeringen vil sætte ind med ekstra pædagoger for udsatte børn i de første 1000 dage af barnets liv.

Efter flere år med nedskæringer på landets daginstitutioner er regeringen klar med en økonomisk indsprøjtning på en milliard kroner over de næste fire år.

Pengene skal målrettes de første 1000 dage af de mest udsatte børns liv.

»Langt de fleste børn og familier har det godt. Men alligevel har vi i et af verdens rigste lande det dilemma, at der er nogen, der ikke får en god start«, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han præsenterer udspillet.

Det sker i Børnehuset Gaia, der med 175 børn fordelt på 13 stuer, er en af de største i landet. Her går børn i både børnehave- og vuggestuealderen.

Tidligere på banen

Og statsministeren pointerer, at det er de små af børnene, regeringen prioriterer.

»Vi ved, at de første tre år af et barns liv er afgørende vigtige«, siger Løkke.

»Frem for at smøre det tyndt ud, prioriterer vi at bruge pengene så målrettet, vi kan«.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) forklarer, at det ikke kun er institutionerne, der vil få penge fra det, regeringen betegner som et '1000-dages program'.

Pengene skal også bruges på sundhedsplejersker og opsøgende arbejde over for de sårbare familier.

»Vi skal endnu tidligere på banen. Vi skal have fat i forældrene, før de overhovedet bliver forældre«, siger Mercado.

ritzau