Radikale: S er i gang med paradigmeskift på udlændingepolitikken

Det kommer ikke bag på De Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, at Socialdemokratiet er klar til at kigge åbent på Dansk Folkepartis nye krav om udlændingestramninger.

Her vil DF blandt andet skifte fokus fra integration til hjemsendelse, og Sofie Carsten Nielsen mener, at 'Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti synes at synkronisere mere og mere af deres politik på det område'.

»Men det er alligevel også for Socialdemokraterne næsten et paradigmeskift i sig selv«.

»Jeg må bare konkludere, at det vigtigste for S er at have en ens politik med Dansk Folkeparti, og jeg går stærkt ud fra, at det også er det, de mener«.

»Men så er de jo flyttet sig fra at mene, at integration er godt og noget, vi skal sætte i gang«, siger hun.

I sidste uge sagde De Radikales leder, Morten Østergaard, at han ville have en garanti fra S om, at partiet gør sig uafhængig af DF, hvis De Radikale skal pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

Betyder denne melding fra S, at det er helt udelukket, at I kan pege på Mette Frederiksen.

»Der er aldrig noget, der er ultimativt, og det kommer ikke som en overraskelse for mig, så positionen er den samme«.

»Vi peger på en statsminister, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Så er det vel også at sige, at så kan I ikke pege på Mette Frederiksen, som det ser ud nu?

»Nej. Det er alt sammen noget, de gør nu, og det må de om, og så må vi se, hvad der sker med det. Det, der er vigtigt for mig, er politikken«.

Det er Mattias Tesfaye, udlændingeordfører i Socialdemokratiet, som til Politiken siger, at han opfordrer regeringen og DF til at invitere S til de kommende forhandlinger på området.

Han påpeger, at Socialdemokratiet kan være med i et bredt flertal, der kan forhandle om hjemsendelse af folk, hvis hjemlande er fredelige. Tesfaye siger til avisen, at partiet kan 'se os selv i langt det meste'.

