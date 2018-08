Dansker om at se Macron: Det er altid meget sjovt at have 'mødt' en stor statsleder Danmark er vært for den første franske præsidentvisit siden 1982. Politiken er gået på jagt efter 'Macron-effekten' i mødet med danskerne.

12.12 Amalienborg

En fanfare lyder og ind kommer Gardehusarregimentets hestekadron. Herefter følger først en bil med det franske flag vajende fra en lille stang på køleren og en tilsvarende bil med det danske flag.

Emmanuel Macron vinker energisk fra den første bil, mens hustruen Brigitte Macron hilser på de op mod 1.000 fremmødte fra den anden bil. Præsidentparret og kronprinseparret er ankommet til Christian VII’s palæ på Amalienborg. Forsinket, men i statelig stil.

Program Præsident Macrons statsbesøg 28. august 11.10: Kranselægning på Kastellet: Kronprinsparret modtager Præsidentparret og deltager i en kranselægning ved monumentet på Kastellet.

Kronprinsparret modtager Præsidentparret og deltager i en kranselægning ved monumentet på Kastellet. 11.30: Officiel modtagelse på Amalienborg: Præsidentparret kører sammen med Kronprinsparret til Amalienborg eskorteret af Gardehusarregimentets hesteskadron. Ved ankomsten til Christian VII’s Palæ modtager H.M. Dronningen Præsidentparret. D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte er til stede.

Præsidentparret kører sammen med Kronprinsparret til Amalienborg eskorteret af Gardehusarregimentets hesteskadron. Ved ankomsten til Christian VII’s Palæ modtager H.M. Dronningen Præsidentparret. D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte er til stede. 12.20: Arbejdsfrokost : H.K.H. Kronprinsessen er vært ved en arbejdsfrokost med fokus på ligestilling med deltagelse af fr. Macron i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

: H.K.H. Kronprinsessen er vært ved en arbejdsfrokost med fokus på ligestilling med deltagelse af fr. Macron i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg. 12.30: Møde med Statsministeren: Præsidenten deltager i et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Præsidenten deltager i et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen. 14.40: Besøg på Designskolen: Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Designskolen på Holmen i København. Her vil Kronprinsessen og fr. Macron blandt andet deltage i en rundvisning på skolen og få en introduktion til skolen og elevernes arbejde med bæredygtig design og mode.

Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Designskolen på Holmen i København. Her vil Kronprinsessen og fr. Macron blandt andet deltage i en rundvisning på skolen og få en introduktion til skolen og elevernes arbejde med bæredygtig design og mode. 15.00: Møde med Folketingets formand og partiformænd: Præsidenten deltager i et møde med Folketingets formand Pia Kjærsgaard, gruppeformænd og formænd for relevante komitéer.

Præsidenten deltager i et møde med Folketingets formand Pia Kjærsgaard, gruppeformænd og formænd for relevante komitéer. 15.30: Spadseretur til Det Kongelige Bibliotek: Præsidenten og Statsministeren spadserer fra Christiansborg til Det Kongelige Bibliotek.

Præsidenten og Statsministeren spadserer fra Christiansborg til Det Kongelige Bibliotek. 15.45: Præsentation af Søren Kierkegaard manuskripter: H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med Præsidenten og Statsministeren i en præsentation af Søren Kierkegaard manuskripter på Det Kongelige Bibliotek.

H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med Præsidenten og Statsministeren i en præsentation af Søren Kierkegaard manuskripter på Det Kongelige Bibliotek. 16.00: Konference på Den Sorte Diamant: Præsidenten og Statsministeren deltager i en konference og debat om Europa på Den Sorte Diamant. Kronprinsen er til stede og overværer debatten.

Præsidenten og Statsministeren deltager i en konference og debat om Europa på Den Sorte Diamant. Kronprinsen er til stede og overværer debatten. 17.45: Sejltur i Københavns Havn: Præsidentparret og Statsministerparret deltager i en sejltur i Københavns Havn.

Præsidentparret og Statsministerparret deltager i en sejltur i Københavns Havn. 20.00: Gallataffel på Christiansborg Slot: Dronningen er vært ved et gallataffel til ære for Præsidentparret. Ved gallataflet deltager Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie, Prinsesse Benedikte, regeringen, Folketingets Præsidium, den franske delegation og repræsentanter fra udvalgte virksomheder m.fl. Ved gallataflet vil der være taler ved Dronningen og Præsidenten. Onsdag den 29. august 9.00: Afsked: Dronningen og Kronprinsparret tager afsked med Præsidentparret i Christian VII's Palæ, Amalienborg, hvor der skrives i gæstebog og signeres på vinduesrude.

Dronningen og Kronprinsparret tager afsked med Præsidentparret i Christian VII's Palæ, Amalienborg, hvor der skrives i gæstebog og signeres på vinduesrude. 9.25: Besøg i Dansk Industri: Kronprinsen besøger sammen med Præsidenten og Statsministeren Dansk Industri og deltager her i en fransk-dansk erhvervskonference under temaet ”Transforming France: A Nordic Perspective”.

Kronprinsen besøger sammen med Præsidenten og Statsministeren Dansk Industri og deltager her i en fransk-dansk erhvervskonference under temaet ”Transforming France: A Nordic Perspective”. 9.30: Besøg på Rysensteen Gymnasium: Kronprinsessen og fr. Macron besøger Rysensteen Gymnasium og får under besøget en introduktion til skolens "Global Citizenship Programme". Kronprinsessen og fr. Macron spadserer efterfølgende til skolens lokaler på Flæsketorvet og overværer her en undervisningstime.

Kronprinsessen og fr. Macron besøger Rysensteen Gymnasium og får under besøget en introduktion til skolens "Global Citizenship Programme". Kronprinsessen og fr. Macron spadserer efterfølgende til skolens lokaler på Flæsketorvet og overværer her en undervisningstime. 11.00: Besøg på Glyptoteket: Kronprinseparret besøger sammen med Præsidentparret Glyptoteket og deltager i et kulturelt arrangement med en række danske kunstnere og kulturpersoner.

Kronprinseparret besøger sammen med Præsidentparret Glyptoteket og deltager i et kulturelt arrangement med en række danske kunstnere og kulturpersoner. 13.50: Returarrangement i Skuespilhuset: Som afslutning på statsbesøget afholder Præsidentparret et returarrangement i Skuespilhuset med deltagelse af Dronningen, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte. Præsidentparret aflægger under statsbesøget desuden sammen med statsministerparret et kort besøg for en mindestund ved Krudttønden Vis mere

Flere tilskuere på forreste række vinker lystigt tilbage, og i mængden går snakken lystigt på adskillige sprog: Tysk, kinesisk, engelsk og dansk.

På få minutter er det hele overstået, og parret er sammen med kronprinseparret trådt ind bag palæets lysebrune døre for at møde dronningen, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedicte.

Blandt de fremmødte når Anders Adrian trods den forsinkede ankomst at få adskillige gode billeder af det franske præsidentpar foran døren. Han har været til et møde i nærheden og besluttede sig for at kigge forbi.

»Det er altid meget sjovt at have - i citationstegn - 'mødt' en stor statsleder. Og med den alder, han har, har han jo mange år i sig endnu«, siger Anders Adrian, der spår Macron en stor fremtid.

»Jeg synes, at den franske præsident og de visioner, han har, er meget interessante. Han har nogle meninger og holdninger - og han vil forandre og forbedre«.

Det er både arbejdsmarkedsreformerne i Frankrig og Macrons EU-projekt, det fascinerer Anders Adrian, der selv er uddannet økonom.

Efter ankomsten til Amalienborg fortsætter Emmanuel Macron til et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen, mens Brigitte Macron bliver på Amalienborg, hvor hun deltager i en arbejdsfrokost med fokus på ligestilling. Frokosten er arrangeret af kronprinsesse Mary.

11.30. Kastellet

En flok på cirka 200 mennesker venter tålmodigt foran gangbroen fra Esplanaden på Østerbro til Kastellet. De venter på Macron.

Omkring en halv time forsinket kommer hele menageriet omsider. I en lang kortege af sorte biler og politimænd på motorcykler med blink glider Emmanuel Macron og hans hustru, Brigitte, sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary forbi.

Afskærmet fra offentligheden af Kastellets græshøje og adskillige patruljerende politimænd og soldater, skal de deltage i en kranselægning ved kastellets monument. Så tilskuerne får på dette spot kun et enkelt glimt af gæsterne og deres værter i de mørke biler.

Det er det første officielle franske statsbesøg siden 1982.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Præsident Emmanuel Macron lagde en krans ved mindesmærket for Danmarks faldne soldater på internationale missioner, på Kastellet i København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Frankofile Bente Sylvest Johansen er en af dem, der er mødt op for at få et glimt af præsidenten. Hun er pensioneret fransklærer og har fulgt Macron, siden han stiftede En Marche.

»Jeg er ikke specielt begejstret for Marine le Pen, så jeg synes, det var meget interessant at følge ham hele vejen igennem for at undgå, at le Pen kom til magten«, siger hun.

Franske forbindelser i kongehuset Uanset, hvor stor præsidentens folkelige appel er, vil han blive modtaget med en særlig glæde i kongehuset, hvor familien har stærke franske bånd via både dronning Margrethes afdøde mand prins Henrik og prins Joachims franske hustru, prinsesse Marie. Dronningen kaldte på et pressemøde 16. august på regentparrets slot i Frankrig, Chateau de Cayx, besøget noget særligt. »Frankrig er min mands land. Jeg sætter stor pris på det og beundrer det på mange måder. Det siger mig noget helt andet, end så mange andre ellers udmærkede lande kan gøre«, sagde dronningen. Hun glæder sig til at møde den unge præsident, som hun har læst så meget om. »Det er spændende, fordi han er en ret anderledes slags politiker end hans forgængere. Nu får jeg mulighed for træffe ham og få et indtryk af ham«. Vis mere

Det er mest for sjov, at hun i dag er kommet for at se præsidenten. Når hun kommer hjem, vil hun fortælle om det til vennerne på Facebook:

»Alle ved, at jeg er fan«.

Macrons ideer om at forsøge at forene højre, venstre og reformpolitik, fascinerer Bente Sylvest Johansen. Selv om hans popularitet i hjemlandet siden valgsejren er dalet, har han stadig samme stjernestatus i hendes bog.

»Jeg synes, hans ideer er gode. Det ville være mærkeligt andet, eftersom det er os i Danmark, han har som model«.

Den franske præsidentpar er i Danmark i cirka halvandet døgn. Kultur, erhverv og gallataffel er på programmet. Samt et besøg på et dansk gymnasium.