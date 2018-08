Valgforsker: S fortsætter jagten på de tabte vælgere Siden valget i 2015 har Socialdemokraterne forsøgt at hente tabte vælgere tilbage med en strammerkurs på udlændingeområdet.

Socialdemokratiets støtte til Dansk Folkepartis krav om nye stramninger på udlændingeområdet ligger i tråd med den strategi, som partiet ser ud til at have fulgt siden folketingsvalget i 2015.

Det vurderer Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

»Den strategiske vinkel er, at man forsøger at lægge sig så tæt som muligt på Venstre og Dansk Folkeparti på udlændingepolitiken, for at det spørgsmål ikke skal skræmme potentielle vælgere væk fra Socialdemokratiet«.

Der er bred enighed om, at rød blok tabte valget i 2015, fordi det lykkedes blå blok at overbevise vælgerne om, at valget handlede om udlændinge.

I Politiken i dag foretager Socialdemokratiet endnu et ryk mod højre i udlændingepolitikken ved at bakke op om Dansk Folkepartis krav til regeringen om et paradigmeskift, der ændrer fokus fra integration til hjemsendelse.

Enhedslisten kalder det »et ekstremt værdiskred«, mens de radikales udlændingeordfører konstaterer, at man ikke længere »kan se forskel på Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti«.

Muhammed må komme til bjerget

Spørgsmålet er, om Socialdemokraterne følger en bevægelse i vælgernes holdning eller omvendt.

»Jeg tænker, at det er partiet, der tager bestik af, hvor en stor del af de vælgere, de havde tilbage i 1990’erne og tidligere, er placeret«, siger Rune Stubager, der blandt andet forsker i politisk holdningsdannelse og valg.

Tidligere var 35 procent af stemmerne et normalt resultat for Socialdemokraterne, i dag er det nærmere omkring de 25 procent. En stor del af de 10 procent er rykket til højre for at få en strammere udlændingepolitik.

»Og vil de have dem tilbage, så er de nødt til at gå derhen også«, siger Rune Stubager:

»Nu har de jo prøvet i en del år at sige, at det var ikke den rigtige politik, der blev blev lagt frem med Dansk Folkepartis stramninger. Og det har åbenlyst ikke virket ... Og så må Muhammed jo komme til bjerget, kan man sige«.

Det er dog næppe den fulde sandhed om Socialdemokraternes højredrejning.

»Selvfølgelig har virkeligheden også ændret sig, og jeg tror sådan set også, at flere af de ledende socialdemokrater har ændret deres opfattelse på de her punkter, det siger de jo ret direkte«, siger Rune Stubager.

De tabte vælgere bliver i rød blok

Men én ting er at lægge sig på siden af Venstre og Dansk Folkeparti på udlændingeområdet, noget andet er at gå endnu videre, som Socialdemokratiet gjorde det i begyndelsen af året. Her foreslog partiet, at Danmark slet ikke skulle give asyl, men overlade det til FN i lejre uden for Europa.

»Hvis man gerne vil slå fast over for vælgerne, at nu har man ændret sin position, så er man jo nødt til indimellem at stramme skruen endnu mere, også for at have en selvstændig profil«, siger professoren.

Man risikerer vel også at miste vælgere med sådan en strammerkurs?

»Her er den strategiske kalkule nok, at de vælgere, de så måtte tabe på den konto, de går jo – må man forvente – til de partier, der traditionelt støtter en socialdemokratisk ledet regering«, siger professor Rune Stubager.