DF om nye it-problemer i Skat: Det er en kæmpe brøler Regeringens forslag om at afsætte 600 millioner kroner på finansloven til nye it-systemer i Skat møder umiddelbart opbakning hos DF og S.

Det er slet og ret en »kæmpe brøler«, når Skat over de kommende år skal udskifte intet mindre end 70 vitale it-systemer, fordi de på forskellig vis er forældede.

Sådan lyder reaktionen fra regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, hvor skatteordfører Dennis Flydtkjær kalder det »dårlig ledelse« i Skat.

»Det er det modsatte af rettidig omhu«, siger han om den omfattende modernisering af de gamle it-systemer, hvoraf nogle stammer tilbage fra 1960'erne.

I ordførerens øjne bør det nemlig være en selvfølge, at en institution som Skat i langt højere grad er i stand til løbende at vedligeholde de nødvendige it-systemer, sådan som en virksomhed forventes at vedligeholde sit produktionsanlæg.

»Lidt forsimplet kan man spørge sig selv: Kunne man forestille sig en landmand, der stadig kører rundt i sin 30 år gamle traktor? Det kan godt være, at den stadig kører. Men landmanden kan se, at hele verdenen buldrer af sted, og at han måske kan gøre dobbelt så meget på markerne med en ny traktor«, siger Dennis Flydtkjær.

Et spørgsmål om milliarder

Det er et særligt udvalg med eksperter, der i samarbejde med Finansministeriet og Skatteministeriet har brugt det seneste år på at kulegrave de 200 it-systemer hos Skat. Og konklusionen er klar:

Cirka 70 it-systemer er på forskellig vis så forældede, at de skal erstattes af nye. Og der er vel at mærke tale om vitale systemer, fordi de til sammen står for opkrævningen af skatter og afgifter for 800 milliarder kroner årligt.

Problemet er blandt andet, at systemerne er integreret med hinanden på uhensigtsmæssig vis, så det i stigende grad udfordrer den løbende drift og muligheden for at udvikle nye løsninger, konkluderer udvalget.

På den baggrund foreslår V-LA-K-regeringen, at man allerede i forbindelse med finansloven for 2019 afsætter 600 millioner kroner, der over de kommende fire år skal sætte gang i første fase af en større modernisering.

Det beløb kan dog vokse sig meget større med tiden. I det særlige udvalg siger formand, Lilian Mogensen, tidligere koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark, at det kan dreje sig om op mod 10 milliarder kroner.

Det vil ikke undre Dennis Flydtkjær:

»Hvis 70 systemer skal udvikles, så får du ikke meget for 600 millioner kroner«, siger han og erklærer, at Dansk Folkeparti i udgangspunktet bakker op om regeringens forslag, fordi der er tale om en »bunden opgave«.

S: En nødvendig prioritering

Hos det største oppositionsparti er skatteordfører Jesper Petersen (S) umiddelbart også klar til at finde de penge, som regeringen anslår er nødvendige.

»Vi havde hellere brugt pengene på ældrepleje eller børnehaver. Men skal der være penge til velfærden fremover og tillid til skattevæsenet igen, så er det helt centralt er prioritere en genrejsning«, siger han.

På spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, svarer Jesper Petersen, at han endnu ikke har haft mulighed for at læse udvalgets konklusioner.

De seneste år har været stærkt tumultarisk for de danske skattemyndigheder.

Hidtil har et af de mest omtalte problemer været it-systemet EFI, der skabte så store problemer med inddrivelsen af skatter, at systemet blev droppet. Den sag var medvirkende til, at Skats direktør i 2016 blev fyret.