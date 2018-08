Alternativet afviser Macron som allieret i EU: »Ét er Macrons fine taler, noget andet er hans politik, som går den forkerte vej« Alternativet vil ikke gå til valg med Emmanuel Macrons bevægelse i EU-Parlamentet, men det vil Radikale Venstres Morten Østergaard gerne.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, håber på at disrupte det europæiske partisystem ved EU-parlamentsvalget til maj på samme måde, som han sprængte det franske ved valget i 2017.

Men selv om de europæiske partifamilier i EU-Parlamentet er i opbrud, så har Emmanuel Macrons bevægelse En Marche! svært ved at finde sikre allierede til efter valget.

I Danmark gik Alternativet også til valg på et opgør med de ’gamle’ partier, men Alternativet er svært utilfreds med den franske præsidents praktiske politik og går til valg sammen med hans konkurrent, venstrefløjsbevægelsen Generation, ledet af Benoit Hamon.

»Ét er Macrons fine taler, noget andet er hans politik, som går den forkerte vej. Det er jo den klassiske økonomiske politik, som vi har set mange steder. Besparelse på besparelse, nedbrud af uddannelsessystemet og så viderede og så videre. Så det er den helt forkerte politik, som vi ser det«, siger Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist.

En gruppe i EU-Parlamentet skal have mindst 25 medlemmer fra mindst 7 forskellige lande for at blive anerkendt.

Ifølge Jørn Boisen, der er institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, er Macron ude i en svær øvelse, selv om der er opbrud.

Partierne i EU-Parlamentet – som det konservative EPP, det socialdemokratiske S&D, det rød-grønne GUE/NGL, det liberale ALDE og det højrenationale ECR – svarer mindre og mindre til den politiske virkelighed, påpeger han.

For eksempel er den tyske kansler Angela Merkels CDU medlem af det konservative EPP sammen med kanslerens ærkemodstander, Ungarns ministerpræsident, Viktor Orban.

»Det, der taler for, er, at rigtig mange kan genkende sig i Macrons projekt. I Danmark kunne man stort set gå fra SF til Venstre, som ville sige, at langt hen ad vejen kunne vi godt være med i det her. Så det er heller ikke helt utopisk, men selv om det lykkedes ham at sprænge rammerne i fransk politik, er det problematisk på EU plan«, siger Jørn Boisen.

Ifølge den franske journalist Laurence Benhamou fra nyhedsbureauet AFP er Macrons opgave kompliceret.

»Han leder efter allierede til EU-Parlamentet, hvilket kan bringe ham i opposition til Angela Markel. På det spørgsmål er det stadig meget svært at se, hvordan han kan skabe en alliance«, siger hun.

Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, vil have den liberale gruppe ALDE til at gå til valg sammen med En Marche! og smelte sammen efter valget i maj.

»Vi føler et stærkt slægtskab med En Marche! og ambitionen om at skabe en ny fortælling om Europa, som befolkningerne kan have tillid til som noget, der skaber fremgang og tryghed i deres liv, og ikke den her meget stillestående europæiske debat«, siger han.

Hvis det ikke lykkes at blive slået sammen, skal Radikale Venstre dog blive i ALDE, siger Morten Østergaard.

Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, siger kortfattet, at Venstre ikke har nogen planer om at forlade ALDE.