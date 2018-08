Det ved vi om regeringens finanslov: Flere voldsmænd i fængsel, millioner til udsatte børn og slut med sparekrav for universiteter og museer Der er penge til kystsikring, udsatte børn og kulturlivet på regeringens forslag til en finanslov for 2019. Til gengæld er der ingen sænkelse af arveafgiften.

Artiklen er blevet opdateret klokken 20.58.

Forud for præsentationen af forslaget til en finanslov for 2019 har regeringen vanen tro løftet sløret for flere af de tiltag, som den gerne vil have, at vælgerne lægger særligt mærke til.

Her kan du se, hvad der indtil videre er kommet frem i offentligheden.

Det samlede forslag præsenteres af finansminister Kristian Jensen (V) torsdag klokken 11. Indtil da kender vi ikke detaljerne i de enkelte forslag eller det samlede billede af finansloven - herunder potentielle besparelser.

Slut med sparekrav for gymnasier, universiteter og museer

Fra 2022 fritages undervisning, uddannelse og kultur skal fra kravet om årlige besparelser på to procent. Det fremgår af regeringens udspil til finansloven for 2019, hvor det såkaldte omprioriteringsbidrag foreslås skrottet for de tre områder fra da af. Samtidig vil regeringen fra 2022 tilbageføre de sparede penge til områderne. Det svarer ifølge DR til 800 millioner kroner om året.

En milliard til udsatte børn

Regeringen vil bruge 1 milliard kroner i perioden 2019 til 2022 til de mest udsatte børns liv. Herunder til flere pædagoger.

Millioner til kulturlivet

Regeringen vil i perioden 2019-2022 hvert år tilbageføre 100 millioner kroner til kulturlivet. Her har man i flere år været underlagt besparelser, der har vakt kritik.

Millioner til it-systemer i Skat

Regeringen vil afsætte 600 millioner kroner til en omfattende modernisering af it-systemer i Skat, hvor nogle systemer stammer tilbage fra 1960'erne. De penge rækker til første fase, der løber over fire år.

Millioner til lavere el-afgift i sommerhuse

Regeringen vil lempe el-afgiften for sommerhusejere med 200 millioner kroner i 2019. En gennemsnitlig ejer af et sommerhus med el-varme ventes at slippe cirka 4500 kroner billigere om året, skriver TV2.

Millioner til hpv-vaccine

Regeringen vil afsætte 40 millioner kroner om året, sådan at også 12-årige drenge fremover får tilbuddet om en gratis hpv-vaccine. I dag gælder tilbuddet kun piger.

Millioner til ensomme ældre

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner om året i fire år til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression. Der er også 200 mio. kr. til kommuners udfordring med at rekruttere medarbejdere til ældreplejen.

Millioner til psykisk syge

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner på den kommende finanslov til de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser. Der skal være tale om et permanent løft.

En milliard til kystsikring

Regeringen vil i forbindelse finanslovsforslaget gøre det klart, at man fra 2020 til 2025 vil øge bevillingerne til kystsikring på den jyske vestkyst. Det drejer sig om en milliard kroner, skriver Altinget.

Millioner til Ankestyrelsen

Regeringen vil give Ankestyrelsen 35 millioner kroner i 2019 til at nedbringe behandlingstiden på sager om blandt andet boligstøtte, børnetilskud og sygedagpenge. Det skriver Fyens.dk.

Millioner til potentiel Kattegatbro

Regeringen vil afsætte 60 millioner kroner til at undersøge muligheden for en fast forbindelse fra Sjælland over Samsø til Aarhus kun for biltrafikken. Det kom frem i august.

Millioner til Tour de France

Regeringen vil afsætte 17 millioner kroner på finansloven til at afvikle starten på Tour de France i Danmark i 2021. Det skriver DR.