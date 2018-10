Finanslovsforhandlingerne begynder i dag: Udlændinge og velfærd er på dagsordenen Regeringen vil med finanslovsforslaget for 2019 samlet prioritere 4,2 milliarder kroner til velfærd næste år. Men DF vil have flere udlændinge sendt hjem og mulighed for at udfordre konventionerne. Politiken giver dig her et overblik over, hvad der ligger på bordet.

