Forstå finansloven: Her er fem tal, du skal holde øje med - og hvad de betyder Hænder på arbejdsmarkedet, overskuddet på statens husholdningsbudget og finanslovens effekt på Danmarks vækst. Politiken guider til Finansloven vigtigste tal.

Regeringens finanslovsforslag er landet. Men hvordan finder man hoved og hale i de mange siders gaver, forslag til finansiering og mål for økonomiens tilstand? Politiken guider sig til fem nøgletal, du skal holde øje med i dagens dækning.

Væksten i det offentlig forbrug:

På Christiansborg holder partierne skarpt øje med, hvad væksten i det offentlige forbrug vil ligge på, fordi det siger noget om, hvor mange penge, der sættes af til eksempelvis service i kommunerne.

Det offentlige forbrug dækker nemlig over den service, staten, regionerne og kommunerne tilbyder borgerne. Det omfatter eksempelvis lægebehandling, skoleundervisning og politi.

Væksten i det offentlige forbrug er et udtryk for, hvor meget den offentlige sektor skal vokse i det næste år. Ligger væksten i offentligt forbrug på 0,3 pct. er det udtryk for, at den offentlige sektor vokser 0,3 pct. Som oftest indeholder finansloven også en prognose over udviklingen de næste fire år.

»Når man interesserer sig for det offentlige forbrug, er det fordi, udviklingen her vil have en indvirkning på, hvordan borgerne oplever den velfærdsservice, de får til rådighed i de kommende år«, siger professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, Bent Greve.

Arbejdsudbud:

Arbejdsudbuddet er et mål for hvor mange mennesker, der kan og vil arbejde. Det dækker altså ikke over - hvilket mange tror - hvor mange jobs der er at få.

Arbejdsudbuddet opgøres normalt i antallet af personer - omregnet til fuldtidspersoner - der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

»Man kigger på arbejdsudbuddet for at få et pejlemærke på, om der er risiko for overophedning på arbejdsmarkedet eller for, at der bliver en større ledighed«, siger Bent Greve.

Målet for arbejdsstyrken påvirkes af mange forhold, blandt andet den demografiske udvikling, regler for overførselsindkomster og konjunkturerne - det vil sige om der er økonomisk opsving, stabil økonomisk udvikling eller økonomisk krise.

Den strukturelle saldo:

Den strukturelle saldo er et mål for det offentliges over- eller underskud. Du kan sammenligne det med din egen budgetkonto i hjemmet.

Saldoen udregnes ved at holde offentlige indtægter (primært skatter) op imod offentlige udgifter (til blandt andet indkomstoverførsler og offentligt forbrug).

Danmark har tilsluttet sig EU's finanspagt, der stiller krav om, at medlemslandenes strukturelle underskud ikke må overstige 0,5 procent af bruttonationalproduktet. Her kigger man på den strukturelle saldo, og er den mere end 0,5 pct. af BNP i underskud, så skal man hurtigst muligt vedtage initiativer, som forbedrer saldoen, så man har mindre underskud.

Når man kigger på den strukturelle saldo, er det for eksempel for at undgå, at man kommer til at stramme økonomien under økonomiske kriser, hvilken kan gøre ondt værre, forklarer Bent Greve.

I modsætning til den faktiske saldo, er den strukturelle saldo er ikke udtryk for den reelle økonomiske situation, men derimod et udtryk for, hvordan statsbudgettet ville se ud, hvis der hverken var høj eller lavkonjunktur.