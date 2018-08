Ældre, erhvervsskoler og udlændinge: DF er klar med sine ønsker til finansloven Dansk Folkeparti tropper op med kendte mærkesager ved forestående finanslovsforhandlinger.

Torsdagen vil i høj grad blive domineret af regeringens fremlæggelse af forslag til en finanslov for næste år. Men allerede nu lancerer Dansk Folkeparti, der efter alt at dømme skal sikre regeringen flertal for en endelig finanslovsaftale, flere forslag, som partiet går til forhandlingerne med.

Kort fortalt vil DF-udspillet blandt andet kunne skabe glæde hos pensionister og erhvervsskolerne, mens der for syriske flygtninge vil være knap så meget at glæde sig over.

Hvis vi begynder med pensionisterne, så vil DF hæve grænsen for, hvor meget pensionister kan tjene – fra i dag 60.000 kroner til 100.000 kroner – før de bliver modregnet i deres pension.

»Der er nogle ældre, som gerne vil forblive på arbejdsmarkedet eller delvist tilknyttet, men der har vi modregningsreglerne, som gør, at det faktisk ikke kan betale sig for dem, når de overstiger de her 60.000 kroner«, forklarer finansordfører René Christensen og fortsætter:

»Derfor har vi et forslag med, der hedder, at man skal kunne forblive i ordinær beskæftigelse op til 100.000 kroner, før der begynder at ske en modregning«.

René Christensen tilføjer, at en sådan ændring også vil have den positive effekt, at det vil bidrage til at øge arbejdsudbuddet. Men selv om han ligeledes påpeger, at det også kunne skabe øgede skatteindtægter, medgiver han, at det samlet set vil være en nettoudgift at gennemføre det.

1,4 milliarder til DF-ønsker

Ifølge Politikens oplysninger har regeringen ud over dens egne forslag, der de seneste uger er kommet dryppende, reserveret en pulje på omkring 1,4 milliarder kroner, som firkantet sagt kan bruges til at imødekomme DF i forhandlingerne. Derfor forventer René Christensen da også, at den offentlige vækst i den endelige finanslovsaftale meget vel kan komme til at ligge over de 0,3 procent, som regeringen spiller ud med, og som fremgår af regeringsgrundlaget fra 2016.

At Dansk Folkeparti vil adressere pensionisterne i finansloven, er en genganger fra tidligere år. Det samme kan man sige om partiets forslag om at skåne erhvervsskolerne fra den årlige to procents besparelse – det såkaldte omprioriteringsbidrag. Et sådan forslag mødte DF også op med sidste år til finanslovsforhandlingerne, men kom ikke igennem med det.

Det betød, at erhvervsskolerne ifølge skolerne selv stod til at skulle spare 270 millioner kroner i år. Det blev dog delvist kompenseret ved, at der i finansloven blev fundet 170 millioner kroner til at dække det hul. Men en sådan manøvre giver ikke så meget mening, hvis man spørger René Christensen.

»Vi har jo i tidligere finanslove valgt at kompensere erhvervsskolerne med forskellige puljer. Vi vil gerne have en debat med regeringen i forbindelse med finansloven om, hvor længe det her to procents krav skal være der, og hvornår det skal udfases«, siger han.

Han understreger, at partiet aldrig møder frem med ultimative krav, men DF ser gerne, at omprioriteringsbidraget udfases næste år, når det gælder erhvervsskolerne.

»Vi har jo i fællesskab med den nuværende regering sidste år været enige om, at der var en udfordring på erhvervsskoledelen. Hvorfor så ikke gøre noget ved det«, spørger han.

Stramninger som finansiering

Og nu vi er ved gamle travere, så vil finanslovsforhandlingerne i høj grad også komme til at handle om udlændingestramninger.