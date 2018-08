Letkøbt og fupnummer: S og SF kritiserer, at regeringen først vil stoppe grønthøsteren om tre år Det er letkøbt, når finansministeren først vil stoppe sparekrav til uddannelser i 2022, siger S.

De næste tre år kommer uddannelser i Danmark fortsat til at skulle spare. Det ændrer finansminister Kristian Jensens (V) melding onsdag aften om det omstridte omprioriteringsbidrag ikke på.

Det siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

Han mener, at finansministeren oversælger budskabet om, at det årlige sparekrav på undervisning, uddannelse og kultur, den såkaldte grønthøster-besparelse, bliver sløjfet. Det sker nemlig først fra 2022:

»Det er letkøbt, når regeringen varsler, at man først vil stoppe omprioriteringsbidraget i 2022. Der kan nå at ske meget med økonomien inden da. Og uanset hvad skal uddannelserne spare de næste tre år, siger Benny Engelbrecht.

Han mener, at regeringens beslutning om at vente til 2022 især vil gå ud over uddannelser i provinsen.

»Den del af uddannelsessektoren, som ligger længst væk fra de store byer, vil blive ramt hårdest. Det skyldes, at det er i provinsen, at de mindste uddannelser ligger, og de mindre institutioner mærker besparelserne mest«, siger Benny Engelbrecht.

SF kalder det et fupnummer

SF's uddannelsesordfører, Jakob Mark, mener, at regeringen laver et fupnummer, når den siger, at den først vil droppe besparelser på uddannelse om tre år.

»Det vil have de konsekvenser, at der vil blive mindre tid sammen med underviseren, dårligere feedback og mindre kvalitet på uddannelsesinstitutionerne«, siger Jakob Mark.

Han vil nu kalde finansminister Kristian Jensen (V) i samråd for at få ministeren til at stoppe sparekravet og få ham til at forklare, om der reelt er tale om at droppe sparekravet efter 2022, eller om det derefter vil fortsætte i en anden form.

Jakob Mark håber, at SF sammen med S og DF kan bringe regeringen i mindretal.

»Jeg noterer mig, at både Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti vil have de her besparelser væk med det samme, så vi vil prøve at bringe regeringen i mindretal for at få stoppet de her besparelser, siger han.

Også hos elevorganisationen Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er man stærkt kritisk over for regeringens planer om yderligere besparelser.

»De vælger aktivt at udvide det her sparekrav, der har udsultet og fortsat udsulter vores uddannelser. Vi oplever hver dag, at kvaliteten af vores uddannelser bliver forringet, og nu vælger regeringen endnu en gang at spare.

»Vi er helt inde ved benet nu. Vi er kommet så langt, at der ikke er noget tilbage. Det her er en kurs, der er dømt til at fejle. Det er den fuldstændig forkerte vej at gå«, siger Sana Mahin Doost, der er forkvinde for DSF og talsperson for Uddannelsesalliancen.

Finansministeren henviser til økonomien

Finansminister Kristian Jensen begrunder årstallet 2022 med, at det økonomiske råderum er mindre i de kommende år. Derfor kan pengene ikke føres tilbage allerede næste år.

Den forklaring giver Benny Engelbrecht ikke meget for:

»I de forgangne tre år med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for bordenden er der sket en udhuling af velfærden, fordi regeringen har valgt at prioritere pengene til skattelettelser«.

»Hvis finansministeren synes, det er svært, at få enderne til at mødes, så skulle regeringen lade være med at give skattelettelser«, siger Benny Engelbrecht.

ritzau