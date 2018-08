DF vil lempe på udskældt sparekrav til provins-gymnasier og erhvervsskoler Regeringen vil omlægge det udskældte sparekrav til erhvervsskoler, gymnasier og universiteter i 2022. Af frygt for lukninger vil Dansk Folkeparti allerede inden da komme udvalgte gymnasier i provinsen til hjælp. Det samme gælder alle erhvervsskoler.

I regeringens optik er det en gave. Men i øjnene på blandt andet landets gymnasier er det i så fald en af de bløde, kedelige pakker med grydelapper eller andet lidet ophidsende.

Hos interesseorganisationen Danske Gymnasier ser formand Birgitte Vedersø ingen grund til at råbe højt hurra for, at regeringen i 2022 vil omlægge det udskældte omprioriteringsbidrag, der betyder, at gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner indtil da skal spare to procent om året.

Det bør fjernes allerede i morgen, siger Birgitte Vedersø, der fremhæver, at gymnasierne i 2022 vil have været underlagt kravet om besparelser i seks år. For uddannelsesområdet som hele er der tale om milliarder af kroner.

»Det kan mærkes på alle gymnasier. Vi er derhenne, hvor vi kommer til at se lukninger uden for de store byer«, siger hun afviser at sætte tal på antallet af potentielle lukninger.

I flere år har omprioriteringsbidraget været en af de mest omdiskuterede tiltag i dansk politik.

Det var daværende uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) og daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), der i 2015 gjorde det klart, at deres områder skulle omfattes af omprioriteringsbidraget. Ikke mindst vakte det opsigt, at Esben Lunde i samme ombæring kaldte uddannelsesinstitutionerne for »kornfede«. Et udtryk, der oprindeligt er blevet brugt om fjerkræ opfedet på korn.

Den bemærkning gjorde ikke just gymnasielærere og andre venligt indstillede over for regeringens intention om, at besparelserne skulle tilskynde til mindre bureaukrati, klogere indkøb og andre effektiviseringer. I stedet væltede kritikken ned over grønthøstermetoden, der har fået stor kritik for at ramme for bredt og skære for dybt. Og i forbindelse med finansloven for 2019 varsler regeringen nu en omlægning.

Ny model fra 2022

De kommende tre år skal skoler, gymnasier og universiteter fortsat spare to procent om året, der afleveres i statskassen, hvor regeringen kan bruge dem på hvad som helst. Men fra 2022 vil regeringen begynde at føre pengene tilbage til undervisnings- og uddannelsesområdet. Alene i 2022 forventes undervisningsområdet at få 479 millioner kroner, mens det for uddannelsesområdet er 288 millioner kroner.

Heller ikke det stiller dog Birgitte Vedersø tilfreds. For nok kommer pengene tilbage til samme sektor. Men den enkelte institution kan ikke regne med at få lov til at beholde pengene. Regeringen vil nemlig fortsat have lov til selv at prioritere, hvordan pengene skal bruges inden for undervisnings- og uddannelsesområdet.

»Det vil sige, at vi har en kæmpe usikkerhed omkring budgetterne. Vi er meget lidt begejstrede«, siger Birgitte Vedersø, der selv er rektor på Gefion Gymnasium i det centrale København.

Når hun udpeger gymnasier uden for de større byer som særligt sårbare, skyldes det, at de har svært ved at rekruttere elever fra de relativt små ungdomsårgange, der i øjeblikket gør deres indtog. Og færre elever betyder færre penge.

Men her kan Dansk Folkeparti komme til undsætning i de kommende finanslovsforhandlinger, hvor regeringens støtteparti spiller den absolutte nøglerolle.

DF vil justere

Finansordfører René Christensen fortryder på ingen måde omprioriteringsbidraget, som han selv har været med til at indføre. I hans øjne kan være sundt for uddannelsesinstitutionerne at »ryste posen«. Men DF’eren er enig med regeringen i, at ordningen har haft sin tid. Og han er klar til at lempe på sparekravet hurtigere end regeringen.