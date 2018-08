Stolt Simon Emil Ammitzbøll afviser, at tæerne er krumme, og synes Politiken er lidt urimelig Politiken bad økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) gøre status over LA’s liberale resultater.

Det er en kendt sag, at Liberal Alliances inden valget i 2015 var store i slaget. Partileder Anders Samuelsen fik sagt, at partiet en gang for alle ville stoppe den evindelige vækst i det offentlige forbrug.