Nye Borgerlige stiller op med 44 folketingskandidater

Nye Borgerlige går efter at komme i Folketinget i første forsøg, når der om under et år er valgkamp.

I weekenden lægger formand Pernille Vermunds parti strategien for den kommende valgkamp i forbindelse med Nye Borgerliges sommergruppemøde i Rødvig Stevns.

Her bliver partiets 44 folketingskandidater også præsenteret søndag. Nye Borgerlige stiller op i alle storkredse.

Fokus vil utvivlsomt være på udlændingepolitikken.

Her har Vermund tre ufravigelige krav, hvis Nye Borgerlige skal støtte Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Kravene er asylstop, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter første dom, og så skal udlændinge, som opholder sig i Danmark, kunne forsørge sig selv.

»Når vi har stillet disse krav i forbindelse med regeringsdannelsen, så er det for at få løst problemet med uintegrerbare indvandrere fra bunden«, siger Vermund.

»Politikerne har i årtier lovet danskerne at få løst problemerne, men har gennemført den ene lappeløsning efter hinanden. De kalder det selv for stramninger«.

»Situationen er den, at problemerne ikke bliver løst. De bliver værre år for år«, siger Vermund.

Hvis Løkke ikke vil acceptere kravene fra Nye Borgerlige, så får han ikke partiets støtte, slår Vermund fast.

»Hvis Løkke ikke vil redde Danmark, kan jeg ikke redde ham«, siger hun.

»Hvis ikke han vil have vores mandater med, hvis ikke han vil få styr på udlændingepolitikken, så er det fordi, at han prioriterer noget andet højere«, siger Vermund.

I nogle meningsmålinger står Nye Borgerlige til at klare spærregrænsen på to procent.

Ifølge Helle Ib, Børsens politiske kommentator, er det ganske logisk, at Nye Borgerliges fokus er på udlændingepolitikken, hvor partiet gang på gang skærper retorikken.

»Det er naturligt nok, at de skærer deres krav skarpt til, og essensen i kravene, uanset om det kan lade sig gøre eller ej, det kan der godt være pænt mange vælgere i.

»Nye Borgerlige bliver Løkkes hovedpine, fordi det bliver ekstremt svært, nærmest umuligt, for ham at levere tilstrækkeligt på det her, siger Helle Ib.

Udlændingepolitikken bliver igen et af valgkampens vigtigste emner. Derfor er Nye Borgerlige garanteret godt med taletid, siger valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet.

»Det vil give partiet en masse taletid, og de får muligheden for at sige, at de er mere stålsatte end eksempelvis Dansk Folkeparti, siger han.

