Lykketoft om ballade mellem gamle venner: Radikale har gjort DF store De borgerlige partier kan takke de radikale for deres valgsejre siden 2001, mener den tidligere finansminister og socialdemokratiske partiformand.

Skiftende radikale ledere har med de krav, de har stillet til Socialdemokratiet om en lempelig udlændingepolitik, været den væsentligste årsag til de borgerlige partiers valgsejre siden 2001.

Samtidig er Det radikale Venstre blevet det parti, der har gjort mest for at styrke Dansk Folkeparti, og nu er de radikale på vej til at gøre Dansk Folkeparti til regeringsparti.

Sådan lyder den analyse, som tidligere finansminister og formand for Socialdemokratiet, Mogens Lykketoft, leverer i et usædvanligt skarpt debatindlæg i Politiken lørdag.

Med indlægget ønsker Mogens Lykketoft at advare de radikale mod endnu engang at forhindre, at Socialdemokratiet kan overtage regeringsmagten ved det kommende valg. I stedet vil de radikale, hvis de fortsætter den nuværende kurs gøre Dansk Folkeparti til regeringsparti.

Mogens Lykketoft, der understreger, at han i 37 år har været tilhænger af et samarbejde mellem Socialdemokratiet og de radikale, betegner det som »uforståeligt«, at den radikale leder Morten Østergaard sammen med Uffe Elbæk fra Alternativet, har »lagt sig i selen for at skabe maksimal usikkerhed om deres vilje til at støtte til Mette Frederiksen som ny statsminister«.

»Dermed bidrager de kun til endnu en gang at øge Dansk Folkepartis magt i dansk politik«, skriver Mogens Lykketoft, der fortsætter:

»Den ulykkelige kendsgerning er, at de krav, som nuværende og tidligere radikale gennem de seneste 17 års valgkampe har stillet til Socialdemokratiet om lempeligere udlændingepolitik, har været den væsentligste årsag til de borgerliges valgsejre«.

Lykketoft mener, at de radikale dermed har »gjort det let for de borgerlige at betvivle Socialdemokratiets evne og vilje til at stå fast på, hvad partiet selv har stemt for«.

»Derfor er Radikale, stik mod deres erklærede hensigter og ønsker, blevet det parti, der uden skyggen af tvivl har gjort mest for at styrke Dansk Folkepartis indflydelse. Nu risikerer de endda at hjælpe DF i regering!«.

Råd til de radikale

Mogens Lykketoft var finansminister og udenrigsminister i Poul Nyrup Rasmussens (S) regeringer fra 1993 til 2001, og han havde i den periode et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den daværende radikale leder, Marianne Jelved.

Lykketoft skriver, at han har forståelse for, at de radikale - og Alternativet - er uenige i de stramninger i udlændingepolitikken, som et bredt flertal af partier, heriblandt Socialdemokratiet, har gennemført. Men »særligt for de radikale« burde det være let at forstå, at det, som et parti har stemt for før et valg, er noget, man må vedstå efter et valg, hvis der fortsat er flertal for det, skriver Lykketoft.

Det var nemlig præcis med den begrundelse, at den daværende radikale leder Margrethe Vestager - til socialdemokraternes »store fortrydelse« - i 2011 tvang Thorning-regeringen til at fastholde de dagpengenedskæringer, som de radikale havde stemt for under den tidligere borgerlige regering, skriver Mogens Lykketoft.

Han giver på den baggrund de radikale et godt råd:

»Radikale kunne i dag med stor beklagelse tage Socialdemokratiets holdning i udlændingepolitikken til efterretning, men tilføje, at de i et samarbejde med Socialdemokratiet tror, at der kan sikres en endnu bedre integrationsindsats og en væsentligt større indsats til bistand for det overvældende flertal af verdens flygtninge, der befinder sig i nærområderne til konflikterne«.

Problemet er, mener Mogens Lykketoft, at de radikale »ved deres adfærd kan være med til at forhindre, at vælgerne giver os et flertal for en anden regering«. Og selv om flertallet skulle skifte, kan det blive »rigtig vanskeligt for kongeriget overhovedet at få en regering! Hvem tror vi, det gavner mest? Dansk Folkeparti! Som afgående politisk veteran kan jeg kun opfordre alle, der er imod en sådan udvikling, til hurtigt at besinde sig«, skriver Mogens Lykketoft.

Han forlader Folketinget ved næste valg efter næste fire årtier som en af de mest indflydelsesrige og magtfulde personer i dansk politik.