Radikale efter hård kritik fra Lykketoft: Det er voldsomt, men en gratis omgang Vi kommer ikke til at tie stille, siger Sofie Carsten Nielsen fra Det radikale Venstre.

De radikale melder »hus forbi« til den alvorlige og skarpe kritik, som Socialdemokratiets tidligere formand og minister gennem mange år, Mogens Lykketoft, har fremsat i et debatindlæg i Politiken.

Mogens Lykketoft mener, at det er de radikale, der med deres krav til Socialdemokratiet om lempelser i udlændingepolitikken har sikret de borgerlige valgsejre siden 2001 og været det parti, der har gjort mest for at styrke Dansk Folkeparti.

»Det er voldsomt, men det melder jeg hus forbi på«, siger de radikales stedfortrædende leder, Sofie Carsten Nielsen.

»De partier, der følger efter DF, må bære ansvaret. Og jeg har svært ved at se forskel på Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet«.

Mogens Lykketofts mener, at når I under valgkampe har stillet krav til Socialdemokratiet om en mere lempelig udlændingepolitik, har I skabt tvivl om Socialdemokratiets evne og vilje til at stå fast på det, de selv har stemt for?

»Det har han absolut ingen dokumentation for. Det er jo bare en påstand.

Men har han ret i det?

»Det tror jeg ikke, han har. Det, jeg oplever, er at folk er dødtrætte af, at dansk politik er et fedt, at der ikke er anden retning, end den Dansk Folkeparti sætter«.

»Vi har jo siden 2001 haft dannet en regering, hvor vi indgik en række kompromiser, og hvor det bestemt ikke var de radikale, der dikterede udlændingepolitikken. Det, han siger, er, at man ikke må være uenig med Socialdemokratiet i bestemte politikker, fordi man så skaber tvivl«.

Han siger, at I skal acceptere, at der er et stort flertal for den politik?

»Ja, præcis. Men hvis andre partier skal tie stille på områder, der er vigtige for Socialdemokratiets troværdighed, så har vi ikke længere et parlamentarisk demokrati. Det må være Socialdemokratiets opgave at gøre det, der skaber troværdighed om deres politik. Vi i Det radikale Venstre er optaget af at vise, hvilken retning, vi mener, der er rigtig for Danmark«.

»Men vi har, og det synes jeg, Mogens Lykketoft burde være opmærksom på, ikke stillet et eneste specifikt eller ultimativt krav. Vi er selvfølgelig rede til at forhandle om alt. For os handler det om, hvilken retning, man lægger for politikken fremover«.

Mogens Lykketoft mener, at de radikale »uden skygge af tvivl« er det parti, der har gjort mest for at styrke Dansk Folkepartis indflydelse. Hvad siger du til det?

»Det står for hans regning. Når jeg ser partier, der kopierer Dansk Folkepartis politik, så synes jeg, det må være udtryk for at styrke Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald Dansk Folkepartis politik, og det er vel det samme«.

Mogens Lykketoft er vel ikke en mand, der generelt kan betegnes som uvenlig eller uforstående for de radikale?

»Bestemt ikke. Vi har et rigtig fint forhold til Mogens«.

Giver det så ikke anledning til, at I reflekterer over, om han kunne have ret?

»Jeg reflekterer hver dag og hele tiden, og jeg synes, det er en gratis omgang fra Mogens det der«.

Hvad mener du med det?

»Jeg mener, at Mogens vil gerne have, at vi nu tier stille. Det vil være bedre for Socialdemokratiets troværdighed, og de er nødt til at være hårdere og hårdere for at vise, at de er troværdige. Men det er ikke de radikales opgave at tie stille om vores egen politik eller om det, vi synes er den helt, helt forkerte retning for Danmark. Der er meget, meget mere på spil end deres troværdighed og vores mandattal. Det handler om retningen for Danmark, og det er ekstremt vigtigt. Det kan man ikke tie stille om«.

Hans pointe er vel, at I ved at stå så hårdt på ændringer i udlændingepolitikken i stedet for at erkende, at der er et massivt flertal for den, lige præcis ikke får den nye retning, I ønsker, fordi den borgerlige regering så fortsætter. Er det ikke det, der er hans pointe?

»Jo, men det er jo så en konklusion om, at Socialdemokratiets retning altid er den rigtige. Jeg synes at Socialdemokratiets retning peger mere og mere i retning af DF's politik, og så kan det jo være et fedt«.

Du mener ikke, at I risikerer at få noget, der er værre set fra de radikales synspunkt?