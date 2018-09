Nye Borgerlige er klar til at lade Løkke falde Hvis ikke Løkke imødekommer Nye Borgerliges tre ufravigelige krav, kan han ikke regne med partiets støtte.

Så har Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skåret det hele ud i pap.

Nye Borgerlige er klar til at lade Lars Løkke Rasmussen (V) falde som statsminister, hvis han ikke accepterer partiets tre ufravigelige krav.

»Hvis der bliver stillet mistillid til Løkke i Folketingssalen, kommer det fra venstrefløjen. Det kommer ikke fra os«.

»Stiller venstrefløjen et mistillidsvotum til Løkke, og han er afhængig af vores mandater, men ikke vil løse problemerne med udlændingepolitikken, så vil vi ikke redde ham«.

»Og det betyder jo, at han må gå af«, siger Vermund i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Rødvig på Stevns.

Kravene er asylstop, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter første dom, og så skal udlændinge, som opholder sig i Danmark, kunne forsørge sig selv.

Hvis rød blok kan samle et mistillidsvotum til Løkke, så vil Nye Borgerlige undlade at stemme, forklarer Vermund. Hun afviser, at Nye Borgerlige dermed er med til at vælte Løkke.

»Så er han med til at vælte sig selv, fordi så har Løkke sat sig selv i en situation, hvor han forsøger at danne en regering, men i virkeligheden ved, at han har et flertal imod sig«, siger Vermund.

Nye Borgerlige satser på at blive valgt ind i Folketinget i første forsøg. Der er valg om under et år. Vermund forventer, at partiet kommer ind med otte til ti mandater.

Vermund mener, at Løkke og S-formand Mette Frederiksen er for optaget af at blive statsminister. Nye Borgerliges fokus er på at få ændret udlændingepolitikken, siger hun.

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, vil ikke udtale sig om Nye Borgerliges tre ufravigelige krav til Løkke.

ritzau