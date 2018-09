Løkke underkender Støjbergs krav om håndtryk Hvis ikke kommunerne vil være med til at gennemføre statsborgerskabsceremonier med tvungne håndtryk, så kan staten bare holde ceremonierne, siger statsministeren.

De seneste dage har vist, at regeringen langt fra er på bølgelængde med en række borgerlige borgmestre, når udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil indføre obligatoriske håndtryk ved de kommende kommunale statsborgerskabs-ceremonier.

Men mens Støjberg indtil videre har stået fast på, at de kritiske borgmestre naturligvis må følge den kommende lov og altså tjekke, om der er nogen ansøgere, der ikke vil give hånd, så åbner statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu for, at kommunerne kan slippe for at stå for det.

»Hvis der er nogle borgmestre, der har et problem med det, og som derfor synes, at kommunen er en forkert ramme, så må kommunerne jo sige, at vi vil ikke holde de her ceremonier, og så må vi finde en anden måde at løse det på«, forklarer statsministeren på et pressemøde ved et regeringsseminar.

»Nu sender vi det her lovforslag i høring, og hvis kommunerne har et problem med at danne ramme omkring det her, så må vi jo bare finde en anden løsning. Så må det jo være staten, der afvikler de her ceremonier«, fortsætter han.

Løkke finder det naturligt at give hånd

Han understreger, at han finder det naturligt, at man giver hånd i Danmark, når man ønsker nogen tillykke med noget. Og at det også gælder i forhold til at skulle modtage et statsborgerskab.

»Vi har syntes, at det rigtige sted at gøre det var ude i det nære demokrati. Det er der, hvor folk bor, det er der, man møder det danske demokrati i første række. Men hvis Kommunernes Landsforening eller kommunerne i høringssvarene siger, at vi synes ikke, vi skal lægge rådhus til det her, så finder vi bare en anden løsning«.

» Fordi det, der er det politiske ønske, og som der er et flertal bag på Christiansborg, det er, at vi gerne vil festligholde det forhold, at man bliver dansk statsborger. Og at man altså også skal give noget igen. Og det man skal give igen, det er, at man ved en underskrift erklærer, at man vælger Danmark til og respekterer vores grundlov. Og at man så i øvrigt også kvitterer på den måde, vi nu ønsker tillykke på i Danmark; nemlig med et håndtryk«, forklarer Lars Løkke Rasmussen.