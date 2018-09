Løkke og Løhde præsenterer 130 forslag til mindre bøvl og bureaukrati Der er for meget topstyring i det offentlige, siger Lars Løkke Rasmussen. 130 initiativer skal ændre på det.

Færre regler og mindre bureaukrati skal sætte borgerne i centrum, så der igen er tid til menneskelighed.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde.

Kort forinden har statsministeren sammen med innovationsminister Sophie Løhde (V) præsenteret en afbureaukratiseringsreform på et regeringsseminar i Nibe ved Aalborg.

»Der er for meget topstyring, og for lidt tid til nærhed«, siger han.

»Der er for mange patienter, der mangler sammenhæng i deres behandling. Det gælder især ældre mennesker og dem med kroniske sygdomme«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Også Sophie Løhde peger på, at det oftest er dem, der har det sværest, som bliver mødt af 'den største jungle af regler og krav'.

Det vil regeringen nu gøre om på med en række initiativer.

»Regeringen kommer med 130 konkrete forslag til mindre bøvl og bureaukrati. De er blevet til igennem den dialog, som regeringen har haft med borgere, medarbejdere og faglige organisationer igennem et år«, siger hun.

Initiativerne vil blive rullet ud i løbet af de kommende dage. Et tæt samarbejde med regionerne skal sikre, at initiativerne formår at gøre dagligdagen nemmere for medarbejdere i det offentlige.

»Regeringen ønsker at indgå aftaler med regionerne om at nå målsætningerne.

»Vi kan se, at rigtig mange af de regler og registreringskrav ikke er udsprunget fra centralt hold, men fra regionerne«, siger hun.

Afbureaukratiseringsreformen har til formål at luge ud i overflødige regler og registreringskrav. Det er første del af den sekstrinsraket, som bliver kaldt sammenhængsreformen.

Regeringen forventer at kunne frigøre mellem 1700 og 2650 årsværk, der skal give medarbejdere mere tid til at løse deres kerneopgaver.

Der er tale om at fjerne administrative regler for i alt fire milliarder kroner fra 2019-2022.

ritzau