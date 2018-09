Regeringen vil fjerne bøvl og bureaukrati for 4 mia. kr. - men det regnestykke er yderst usikkert I årtier har politikere forsøgt at forenkle den offentlige sektor. Nu er endnu en reform på vej.

Det er i bedste fald usikkert og i værste fald noget nær gætværk, når regeringen stiller borgerne i udsigt, at den over fire år vil »fjerne bøvl og bureaukrati« for fire milliarder kroner, »som kan bruges lokalt til velfærd«.

Sådan lyder vurderingen fra flere eksperter i den offentlige sektor.

»Det virker uigennemtænkt at komme med tal for noget, der er totalt uigennemskuelig og vanskeligt at evaluere. Det må jeg sige lyder åndssvagt«, siger professor i offentlig ledelse Kurt Klaudi Klausen fra Institut for Statskundskab på SDU.

Regeringen løftede i dag sløret for en afbureaukratiseringsreform med en stribe initiativer, der skal bidrage til at indfri et mål om at fjerne bureaukrati og unødige regler for 4 milliarder kroner over fire år.

Det handler blandt andet om at gøre det klart, hvornår medarbejdere i ældreplejen kan undlade dokumentation i en sygefaglig udredning, så de i stedet kan bruge tid med de ældre.

Der er også et forslag om at give plejehjem, skoler og andre offentlige institutioner i landets kommuner mulighed for at blive fritaget for statslig og kommunal regulering ved hjælp af nye frikommuneforsøg.

Som et tredje eksempel er der også lagt op til at halvere antallet af statslige puljer med den begrundelse, at kommuner og andre bruger for mange ressourcer på at søge selv meget små beløb.

Selv om flere af ideerne kan vise sig at være »smadder gode«, ændrer det ikke på, at afbureaukratisering er »de gode intentioners holdeplads«, hvor effekten er svær at opgøre, siger Kurt Klaudi Klausen.

På Roskilde Universitet roser professor i offentlig forvaltning Jacob Torfing regeringens forslag for at være mere konkrete end tidligere forsøg på afbureaukratisering. Men afbureaukratisering er en notorisk svær øvelse – ikke mindst i forhold til at sætte tal på effekten.

»Jeg ville ikke gøre det som forsker«, siger han og forklarer, at det er problematisk at skønne, hvor lang tid medarbejderne bruger på at efterleve en regel, og hvor meget ekstra tid det giver til kernevelfærd, hvis den afskaffes.

I lighed med de to eksperter tvivler ekspert i organisationsforenkling Kristian Hessler fra konsulenthuset PA Consulting ikke på, at der rent faktisk er et milliardpotentiale. Men han betegner usikkerheden omkring effekten af regeringens forslag som »meget stor«.

»Jeg vil sige plus/minus 50 procent«, siger Kristian Hessler om de fire milliarder.

Fakta Reformer på vej Regeringen vil forandre den offentlige sektor med en såkaldt sammenhængsreform. I går kom det første af seks elementer i reformen.

Med en afbureaukratiseringsreform vil regeringen fjerne bøvl og bureaukrati for fire milliarder kroner over fire år. De penge skal i stedet skal bruges på den nære borgerkontakt.

I løbet af efteråret bliver de øvrige fem reformspor præsenteret. Vis mere

I spidsen for arbejdet med reformen står innovationsminister Sophie Løhde (V), der mener, at de fire milliarder kroner er »et stort og ambitiøst mål«.

Anerkender du, at der kan være en vis usikkerhed ved, om I kan nå det her mål?

»For så vidt angår regnemetoder, er jeg uenig, for der findes jo måder at opgøre på, som man arbejder med i den offentlige sektor. Kan jeg lægge hovedet på blokken og garantere, at vi kan nå at have realiseret fire milliarder om fire år? Mit svar på det spørgsmål vil være: Kun hvis vi løfter sammen i fællesskab«, siger hun, og understreger, at det kræver indsats fra både Folketinget, regioner og kommuner.

Schlüter, Nyrup, Fogh...

Det er langt fra første gang, at en regering tager livtag med bureaukrati.

I årtier har skiftende politikere forsøgt at fjerne unødvendige regler, så medarbejderne kan bruge mere tid på borgerne, og hverken deres ordvalg eller værktøjer har ændret sig væsentligt.

I nyere tid blev felttoget mod de »besværlige regler og procedurer« indledt i 1983 af daværende statsminister Poul Schlüter (K). I et interview med Berlingske Tidende proklamerede han, at nu skulle det »være lettere at være dansker«.

»Dengang var konklusionen, at der var noget, der var lykkes, men slet ikke i det omfang, man havde stillet frem«, siger seniorforsker Niels Ejersbo fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

35 år og utallige forsøg senere er billedet nogenlunde det samme.

»Generelt er indtrykket, at det er meget svært at lykkes med«, siger Niels Ejersbo.