Venstre søsætter største kampagne siden valget i 2015: Lytter man til venstrefløjen, er Danmark ved at kollapse

Det er svært at åbne en avis onsdag uden at blive mødt af statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) kontrafej. Venstre lancerer onsdag en stor annoncekampagne under mottoet 'Venstre - arbejder for fællesskabet'. »Grundlæggende er vi stolte over det velfærdssamfund, vi har skabt i Danmark. »Det vil vi gerne gøre opmærksom på, og det vil vi gerne tage ejerskab over, fordi vi også har haft regeringsmagten i størstedelen af perioden«, siger Venstres politiske ordfører, Britt Bager. Ifølge partiet er der tale om den største Venstre-kampagne siden valget i 2015. Det forventes, at man når ud til to millioner danskere, mens den varer. Det samlede budget er hemmeligt, men det er angiveligt tre til fire gange større, end da partiet i foråret markedsførte sig som et grønt parti. Penge til kræftbehandling Annoncerne - der også kan ses i biografen, på sociale medier og på nyhedssider på nettet - fortæller, hvordan Venstre har været med til at tilføre 75 milliarder kroner ekstra til velfærd hen over de seneste 17 år. Blandt andet lægger en af annoncerne vægt på, hvordan der er postet mange flere penge i kræftbehandlingen siden den gang. »Vi investerer med andre ord mere end nogensinde før i vores sundhedsvæsen. »Derfor bliver jeg overrasket, når jeg af og til møder opfattelsen af, at Venstre ikke prioriterer velfærden, siger Løkke i annoncen. Spørger man Britt Bager, er det partierne i den anden side af Folketingssalen, der er skyld i den misforståelse. »Hvis man lytter til venstrefløjen, lyder det som om, at Danmark er ved at kollapse«. »De har været gode til at råbe op om, at det går dårligt i samfundet, og at der blive skåret på velfærden«. » Vi gør bare opmærksomme på, at hvis man kigger ud af vinduet, så går det godt«, siger hun. Kampagnen bliver lanceret dagen efter, at regeringen har præsenteret første delelement af den sammenhængsreform, der skal skabe en mere effektiv offentlig sektor. Samtidig er der mindre end et år til, at statsministeren skal udskrive valg. Det har dog ikke spillet ind i forhold til timingen af kampagnen, siger Britt Bager. »Nej, det har det ikke. Valget kommer først i 2019«. ritzau