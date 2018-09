Fagforeninger fra Frederiksens valgkreds siger fra over for nye stramninger S-formanden har ikke alle fagforeninger i sin opstillingskreds bag sig, når det gælder nye udlændingestramninger.

Socialdemokratiet mødes om et par uger til den årlige kongres i Aalborg, som ligeledes er S-formand Mette Frederiksen nye valgkreds.

Men netop i Aalborg siger ledende fagforeningsfolk fra overfor partiets kurs på udlændingeområdet. Det sker efter, at Socialdemokratiet for nyligt erklærede, at man for størstedelens vedkommende ser positivt på de forslag til stramninger, som regeringen og Dansk Folkeparti omkring juletid var tæt på at vedtage i form af et såkaldt paradigmeskifte.

Forslagene vil komme på bordet igen ved de forestående finanslovsforhandlinger, og som udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) for nyligt erklærede her i avisen, så vil S gerne med til forhandlingerne, da partiet kan »se os selv i langt det meste«.

En af de aalborgensiske fagforeningsledere, der er kritisk, er formand for LO Aalborg Anna Kirsten Olesen.

»Jeg synes, vi kommer alt for langt over på et sted, hvor vi glemmer, hvad der er væsentligt i det her land. Det er som om, vi lægger nogle mennesker for had. Hvor er vores ordentlighed som danskere henne«, siger Anna Kirsten Olesen, der blev overrasket over at læse om Socialdemokratiets opbakning til stramningerne:

»Ja, det er jeg faktisk«.

»Mit parti går langt over stregen«

Et af de forslag til stramninger, som har vakt opsigt, er, at danskkundskaber ikke længere skal tælle med, når det skal vurderes, om flygtninge på en særlig midlertidig opholdstilladelse har opnået tilknytning nok til Danmark til at kunne undgå hjemsendelse.

Tilsvarende skal flygtningebørns opnåede tilknytning til Danmark – uanset barnets alder – ikke tillægges vægt inden for de første 5 år af barnets ophold her i landet, når man skal vurdere, om de kan få inddraget den midlertidige opholdstilladelse.

Den tager jeg internt med Mette Anna Kirsten Olesen

Begge dele erklærede Tesfaye sig åben eller positiv over for.

Han var heller ikke afvisende over for et forslag om, at flygtninge på den midlertidige opholdstilladelse skal kunne få en kontant månedlig bonus på 1.000 kroner for at undlade at benytte sig af deres ret til familiesammenføring.

Ifølge LO-formand Anna Kirsten Olesen lader flere partier sig »drive rundt i manegen af et eneste parti«.

»Det startede jo med Dansk Folkeparti, der kører os rundt i manegen og sætter den ene historie op efter den anden, så vi skal komme til at frygte og være bange for fremmede«.

Vi er ikke halehæng til nogen. Tværtimod Mattias Tesfaye

Du siger, at det startede med DF, men er Socialdemokratiet gået med på det samme?

»Ja«, svarer Anna Kirsten Olesen, der dog ikke her vil adresse nogen direkte opfordring til partiformanden.

»Den tager jeg internt med Mette«, siger hun.

Også 3F Aalborg er kritisk. Næstformand Lars Gaardbo tog for nyligt bladet fra munden og skrev i et særdeles kritisk debatindlæg, at »mens vi (desværre) har vænnet os til skinger, hadefuld tale fra den politiske højrefløj, så hverken kan eller vil jeg acceptere at mit parti går med i koret. Så når jeg ser, at Socialdemokratiet er klar til at nikke ja til mindst syv ud af ni kugler fra Dansk Folkeparti mod især syriske flygtninge er det på tide at sige fra«.

Debatindlægget blev bragt i Nordjyske og efterfølgende lagt på fagforeningens facebookside. Indlægget havde overskriften »Mit parti går langt over stregen«, og her gennemgik næstformanden nogle af de »horrible forslag«.

»Jeg er medlem af Socialdemokratiet og er socialdemokrat i hjertet, og for mig er det her hverken socialdemokratisk politik eller menneskesyn. Og det er der bred enighed om i 3F Aalborg, hvor en samlet bestyrelse tirsdag har bakket op om mine synspunkter«, sluttede han indlægget fra sidste uge.