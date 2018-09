Støjberg er klar med løsning på problemet med farlige statsløse Potentielt farlige statsløse vil ikke længere kunne få statsborgerskab med FN-konvention i hånden.

Efter flere års sonderinger er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) nu klar med en løsning på en stærkt omdiskuteret problemstilling.

Fremover vil statsløse ansøgere om dansk statsborgerskab, som ifølge Politiets Efterretningstjeneste kan være til fare for statens sikkerhed, ikke få statsborgerskab.

Det på trods af, at de ifølge FN’s såkaldte statsløsekonvention har ret til statsborgerskab, med mindre de ved dom er fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt en fængselsstraf på fem år eller derover.

Det fremgår af et notat fra ministeriet, som Politiken har fået udleveret fra ministeriet.

»Regeringen har siden februar 2018 på ny været i dialog med UNHCR (FN’s Flygtningeorganisation, red.) om forståelsen af statsløsekonventionen. UNHCR er på den baggrund enig med regeringen i, at det ikke vil være i strid med statsløsekonventionen at udsætte behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab i de tilfælde, hvor PET vurderer, at den pågældende ansøger kan være til fare for landets sikkerhed, eller hvor ansøgeren er sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, der kan medføre en fængselsstraf på fem år eller derover«, fremgår det af notatet, der fortsætter:

»Udlændinge- og Integrationsministeriet vil derfor fremover udsætte behandlingen af disse ansøgninger. Ministeriet vil løbende og af egen drift – i forbindelse med de to halvårlige lovforslag om meddelelse af dansk statsborgerskab – følge op på, om ansøgeren fortsat vurderes at kunne være til fare for landets sikkerhed, eller om ansøgeren fortsat er sigtet eller tiltalt i en relevant straffesag«.

UNHCR siger OK

Fra UNHCR blåstempler talsperson Elisabeth Arnsdorf Haslund den nye danske praksis.

»Det er UNHCR’s opfattelse, at den tilgang, som den danske regering nu har foreslået, er i overensstemmelse med Statsløsekonventionen. Ifølge UNHCR forpligter konventionen ikke stater til at give statsborgerskab til en ansøger, umiddelbart efter at ansøgningen er indleveret. UNHCR noterer sig, at udsættelsen af en ansøgning om statsborgerskab vil være underlagt løbende revurdering med faste intervaller for netop at sikre, at de årsager, der berettiger udsættelsen, stadig er til stede«, udtaler hun skriftligt.

Birthe Rønn advarede

Problemstillingen med de farlige statsløse har længe været omdiskuteret og stammer helt tilbage fra den såkaldte statsløsesag. Det var dengang, daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) blev væltet, fordi hun ikke havde fulgt statsløsekonventionen, der siger, at statsløse kan have krav på statsborgerskab uden om de normale kriterier.

Dengang advarede Rønn om, at en konsekvent efterlevelse af konventionen ville have den bivirkning, at selv hvis der var tale om statsløse, som PET direkte måtte advare imod, så kunne disse have krav på statsborgerskab. Hvis der derimod er tale om en ansøger med et andet statsborgerskab i forvejen, kan PET med blot en diskret henstilling til Udlændinge- og Integrationsministeriet få fjernet de pågældende fra listen over kommende statsborgere.

Siden da er det sket flere gange, at Folketinget har været tvunget af konventionen til at give statsborgerskab til den slags angiveligt farlige statsløse.

I 2015 lavede de fire borgerlige partier ligefrem en fælles valgannonce, hvor de bebudede, at det skulle være slut. »Nej til statsborgerskab til mistænkte terrorister«, lød det i annoncen.