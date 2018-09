Advokaten, eksperten og arbejdsgiveren vurderer: Kan højere erstatning forhindre seksuel chikane? Regeringen vil ændre den måde, seksuel chikane på arbejdspladsen vurderes og dømmes på.

FOR ABONNENTER

Det må fremover ikke være et argument for frifindelse for seksuel chikane, at der normalt er en fri omgangstone på den arbejdsplads, hvor chikanen har fundet sted.